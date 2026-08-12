Fiscalía habilita puntos en Valle para reconocer y entregar cuerpos de víctimas de terremoto

De acuerdo con cifras oficiales, más de 200 personas murieron por la catástrofe y poco más de 120 han sido plenamente identificadas. Foto: EFE - Mario Baos

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El número de víctimas mortales en el país por el terremoto del pasado lunes 10 de agosto sigue aumentando. De acuerdo con cifras oficiales, más de 200 personas murieron por la catástrofe y poco más de 120 han sido plenamente identificadas. En medio de la tragedia, la Fiscalía habilitó dos puntos de atención en el Valle del Cauca para el reconocimiento y entrega de los cuerpos.

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De acuerdo con el ente investigador, estos puntos estarán en Palmira y Tuluá (Valle del Cauca) para “orientar y acompañar a las familias en los procedimientos de identificación y entrega de sus seres queridos, ante las afectaciones que dejó el terremoto en la sede de Medicina Legal de Cali”.

La Fiscalía dice que en el punto de Palmira se dispuso un equipo especializado para acompañar a las familias y, en articulación con Medicina Legal, se facilite el proceso de reconocimiento e identificación de los cuerpos rescatados en la capital del departamento.

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En ese punto estarán trabajando dos fiscales y sus asistentes. De acuerdo con el ente investigador, esas personas se encargarán de “brindan orientación para la obtención del acta de entrega”.

Quienes acudan a los puntos para reconocer y recibir los cuerpos de sus familiares, señala la Fiscalía, deben presentar la cédula de ciudadanía, una fotocopia de esta y el registro civil que permita acreditar el parentesco.

Según el ente investigador, los cuerpos que fueron recuperados en Buenaventura están siendo trasladados a Tuluá, donde se habilitó un esquema de atención similar para acompañar a las familias durante el proceso de identificación y entrega.

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En la noche del pasado 11 de agosto la fiscal general, Luz Adriana Camargo, aseguró que implementaron un sistema único de información que permitirá agilizar el hallazgo de información para la identificación y entrega digna de los cuerpos de las personas fallecidas a sus familiares. Agregó que en cada región del país hay lineamientos específicos y ajustados a sus necesidades. “Buscamos que la entrega de los cuerpos se realice de manera respetuosa y ágil”, además de rigurosa, dijo la jefa del ente investigador.

Por su parte, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses entregó el boletín número cuatro con la actualización del número de víctimas que han sido identificadas tras el terremoto. El último reporte indica que, hasta las 7:00 a. m. de este miércoles 12 de agosto, han recibido 202 cuerpos provenientes de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca.

Del total, Medicina Legal ha logrado identificar 121 víctimas, entre ellas cinco menores de edad. Según el reporte, cuatro víctimas son de Manizales, una de Belén de Umbría, 69 víctimas se reportaron desde Pereira, 25 víctimas en Cali, tres en Buga, tres en Sevilla, dos en Tuluá, tres en Buenaventura y once en Quibdó.

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