Tres soldados murieron en combates durante instalación de puestos de votación en Caquetá

Tres solados murieron y uno más resultó herido en medio de combates sostenidos contra las disidencias de las Farc en Caquetá. De acuerdo con la información que se tiene hasta el momento, los uniformados acompañaban la instalación de puestos de votación en Cartagena del Chairá.

Según el Ejército, el combate es contra presuntos integrantes de la Estructura Carolina Ramírez, de las disidencias de las Farc. Concretamente, los hechos ocurren en zona rural de la vereda Santo Domingo, en Cartagena del Chairá (Caquetá).

El enfrentamiento, según señalo la propia institución castrense, se mantiene a esta hora en la zona. También, se conoció que los uniformados “estaban en movimiento para asumir los dispositivos de seguridad” de la instalación de los puestos de votación.

El comandante de las fuerzas militares, el general Hugo Alejandro López Barreto, se refirió a los hechos. A través de su cuenta de X el militar escribió que “con profundo dolor lamento el asesinato de tres de nuestros soldados profesionales del Ejército, quienes se desplazaban hacia uno de los puntos del despliegue del Plan Democracia en Cartagena del Chairá, Caquetá”.

Dentro de su mensaje sostuvo que “nuestros soldados ofrendaron su vida por defender la democracia y proteger la vida de los colombianos, cumpliendo con honor la misión de garantizar la seguridad en el territorio”.

