Tribunal Superior de Bogotá negó tutela sobre consulta interna del Pacto Histórico

El alto tribunal declaró improcedente la tutela presentada, donde denunciaban una presunta vulneración a sus derechos fundamentales.

Redacción Judicial
07 de octubre de 2025 - 06:04 p. m.
Con la acción, Corcho y Bolívar buscaban que se les permitiera realizar una consulta interna dentro del partido Pacto Histórico – Movimiento Político para elegir candidato presidencial el próximo 26 de octubre.
Foto: Archivo
El Tribunal Superior de Bogotá declaró improcedente la tutela presentada contra el Consejo Nacional Electoral (CNE) por Diana Carolina Corcho Mejía y Gustavo Bolívar Moreno, quienes solicitaban les fueran amparados sus derechos fundamentales al “debido proceso administrativo, participación política e igualdad”.

Con la acción, Corcho y Bolívar buscaban que se les permitiera realizar una consulta interna dentro del partido Pacto Histórico para elegir candidato presidencial el próximo 26 de octubre.

Sin embargo, la Sala Octava de Decisión Laboral resolvió declarar improcedente la tutela.

Noticia en desarrollo...

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

