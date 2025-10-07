Tribunal Superior de Bogotá negó tutela sobre consulta interna del Pacto Histórico

Con la acción, Corcho y Bolívar buscaban que se les permitiera realizar una consulta interna dentro del partido Pacto Histórico – Movimiento Político para elegir candidato presidencial el próximo 26 de octubre. Foto: Archivo

El Tribunal Superior de Bogotá declaró improcedente la tutela presentada contra el Consejo Nacional Electoral (CNE) por Diana Carolina Corcho Mejía y Gustavo Bolívar Moreno, quienes solicitaban les fueran amparados sus derechos fundamentales al “debido proceso administrativo, participación política e igualdad”.

Con la acción, Corcho y Bolívar buscaban que se les permitiera realizar una consulta interna dentro del partido Pacto Histórico para elegir candidato presidencial el próximo 26 de octubre.

Sin embargo, la Sala Octava de Decisión Laboral resolvió declarar improcedente la tutela.

Noticia en desarrollo...

