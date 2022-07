Tribunal no admitió demanda que buscaba investigar a General (r) Eduardo Zapateiro Foto: Archivo El Espectador

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó la demanda que presentó el Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción con la que pedía que se investigara al general Eduardo Zapateiro, comandante saliente del Ejército, por presunta participación en política. El oficial estuvo en el ojo del huracán meses atrás cuando respondió vía Twitter unos señalamientos que realizó el presidente electo Gustavo Petro sobre los vínculos de uniformados con el Clan del Golfo.

La corporación consideró que los demandantes no demostraron la manera en la que el oficial pudo incurrir en una falta. El Tribunal le dio plazo al Instituto para corregir el recurso y volverlo a presentar, sin embargo, las modificaciones no llegaron y el magistrado de la Sección Primera, Moises Mazabel decidió rechazar la demanda. “al tratarse de una acción popular, que no está sujeta a términos de caducidad, adviértase al demandante que puede volver a impetrar el medio de control una vez reúna todos los presupuestos”, dice el fallo de dos páginas.

Lea también: Zapateiro a tus zapatos: la queja en la Procuraduría contra comandante del Ejército

La demanda no fue la única acción que presentó el Instituto Anticorrupción, también elevó una queja disciplinaria ante la Procuraduría a la que denominó “Zapateiro a tus zapatos”. Ante el despacho de la procuradora Margarita Cabello, la entidad expuso que el oficial pudo incurrir en presunta participación en política por responderle un trino al presidente electo. No obstante, previo a ese recurso, el Ministerio Público ya había anunciado la indagación en contra del oficial.

En materia penal Zapateiro también estuvo ante la palestra. En ese entonces, llegó al despacho del fiscal general, Francisco Barbosa, una denuncia de 13 páginas. El documento también consignaba la posible participación en política por parte del oficial. El oficial que anunció su retiro el próximo 20 de julio tuvo respaldo de algunos y críticas de otros básicamente porque le salió al paso a un trino que publicó el líder del Pacto Histórico.

Le puede interesar: Piden la salida del general Zapateiro tras presunta participación en política

El oficial, en un hilo de seis trinos, le respondió al presidente electo. Resaltó que a quién más le duele la muerte de un soldado es a quienes portan el uniforme. Además, le reprochó que en su condición de senador haga “politiquería” y lo cuestionó por un proceso judicial del cual Petro salió bien librado en la Corte Suprema de Justicia. “A ningún general he visto en televisión recibiendo dinero mal habido. Los colombianos lo han visto a usted recibir dinero en bolsa de basura”, es uno de los últimos trinos que puso al general en la palestra.

Si bien desde varios sectores coincidieron en que estaba defendiendo la institución que lidera, otros más consideran que sus publicaciones son una evidente participación en política. Para el abogado, Jorge Eliécer Molano, quien presentó la denuncia en la Fiscalía, el oficial ocasionó una “grave violación al Estado de Derecho” por incumplir la Constitución que le prohíbe participar en política por su condición de militar. Por lo anterior, en la misiva allegada al fiscal general, el penalista le solicitó al jefe del búnker priorizar el caso. Designar un fiscal especializado y un equipo de investigadores para que recopile información que permita evaluar la conducta del oficial.

Lea aquí: Investigarán preliminarmente a Zapateiro por presunta participación en política

Además de ello, el penalista dijo que con el fin de que sus conductas no se repitan se “promueva la adopción de medida de aseguramiento, que conlleve a la suspensión en el ejercicio del cargo. A su juicio, la permanencia del general en su puesto “constituye un riesgo para la sociedad, para el Estado social de derecho y para el carácter democrático del mismo”.

Ahora, la cantidad de denuncias y recursos en su contra permanecen en cada uno de los órganos de control y que podrían tomar un rumbo diferente a partir del próximo 20 de julio cuando Zapateiro se aparte de las filas del Ejército.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.