Tribunal Superior de Bogotá confirma condena contra Diego Cadena por sobornar testigos

Distintos jueces hallaron en primera instancia responsables al expresidente Álvaro Uribe Vélez y a su abogado, Diego Cadena, por el delito de soborno en actuación penal. Uribe Vélez luego fue absuelto en segunda instancia.

En la tarde de este miércoles 11 de marzo, el despacho 17 de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá confirmó la condena contra Diego Javier Cadena, el exabogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez. En agosto de 2025, un juez lo halló culpable del delito de soborno en actuación penal y le ordenó, además, el pago de una millonaria multa.

Aunque Cadena había sido absuelto por fraude procesal, en este fallo de segunda instancia el Tribunal Superior de Bogotá revocó esa decisión y lo declaró culpable por ese cargo. Si bien inicialmente la condena era de siete años de prisión domiciliaria, ahora el abogado deberá cumplir una pena de ocho años y ocho meses de prisión en su lugar de residencia.

El abogado, quien es conocido como el “abogánster”, también fue inhabilitado por más de siete años para el ejercicio de derechos y funciones públicas. La decisión de segunda instancia tuvo ponencia del magistrado Carlos Héctor Tamayo, quien tuvo a su cargo el análisis de la decisión con la que el juez Fabián Moreno condenó a Cadena el 15 de agosto del año pasado, por su responsabidad en un entramado de soborno a testigos que incluso llevó a juicio al expresidente Uribe Vélez en 2025.

“Diego Javier Cadena Ramírez realizaba gestiones en favor de los intereses judiciales del expresidente Álvaro Uribe Vélez, hecho que no fue objeto de controversia y que además se encuentra acreditado a través de pruebas testimoniales”, dijo en su momento el juez de primera instancia. Para el togado, el abogado fue pieza clave de un entramado para torcer testigos.

El centro del expediente es el mismo por el cual Uribe Vélez fue condenado a 12 años de prisión domiciliara en julio de 2025 por la jueza Sandra Liliana Heredia y absuelto un par de meses después, por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá: una presunta movida para torcer versiones que vinculaban a Uribe Vélez y a su familia con paramilitares en Antioquia.

Junto a Cadena fue procesado Juan José Salazar, absuelto en primera instancia y condenado en segunda instancia. Se trata de un abogado que trabajaba en su despacho y sobre el cual el Tribunal Superior de Bogotá también se pronunció este miércoles. El hombre fue condenado a más de siete años de prisión y a pagar una multa de 283 salarios mínimos mensuales vigentes, los cuales equivalen a más de COP 495 millones.

El Tribunal Superior de Bogotá confirmó lo que el juez Moreno acreditó y que durante el juicio sostuvo el fiscal Daniel Hernández: que el exabogado de Uribe Vélez sobornó a Juan Guillermo Monsalve, testigo clave del caso, para que cambiara su versión ante la justicia y limpiara el nombre del expresidente.

El juez argumentó que los testimonios y las pruebas recolectadas, entre ellas las grabaciones hechas con el reloj espía usado por Deyanira Gómez, exesposa de Monsalve, durante reuniones que sostuvo con Cadena y que también fueron incluidas en el expediente del caso de Uribe Vélez, eran lo suficientemente creíbles y firmes para declarar a Cadena responsable por el delito de soborno en actuación penal.

“El despacho encuentra acreditado que Diego Cadena actuó en común acuerdo con Enrique Pardo Hasche y le ofreció a Juan Guillermo Monsalve un recurso de revisión a cambio de su retractación”, dijo el juez. Y agregó que esa actuación fue con dolo, pues aunque Monsalve no tenía interés de retractarse de lo dicho sobre Uribe Vélez, Cadena lo presionó. “Se impone fallo condenatorio contra el abogado Diego Cadena como coautor del delito de soborno en actuación penal”, concluyó el togado.

Sobre el fraude procesal, el segundo cargo por el cual Cadena fue llevado a juicio y que está relacionado con las presuntas promesas económicas a Carlos Enrique Vélez, alias “Víctor”, para obtener versiones que limpiaran el apellido de los hermanos Uribe, el juez Moreno lo había absuelto en el fallo de primera instancia por duda razonable.

“Vélez incurrió en serias contradicciones y realizó afirmaciones que no fueron corroboradas con otros elementos de prueba debidamente incorporados al proceso. Esto, sumado a que su credibilidad fue seriamente cuestionada”, concluyó el juez en ese momento. Sin embargo, en la decisión de segunda instancia, el tribunal revocó esa absolución y declaró culpable a Cadena por este delito.

