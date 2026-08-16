Un militar muerto y cinco más heridos en ataque con drones en Norte de Santander

La víctima mortal del ataque fue el soldado profesional Neiver Madera Ricardo. Foto: Ejército

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El soldado Neiver Madera Ricardo murió en la noche de este sábado 15 de agosto en medio de un ataque con drones en el que cinco más de sus compañeros quedaron heridos. Los hechos ocurrieron en Norte de Santander y, aunque todavía no se sabe quién estuvo detrás del ataque, las autoridades le atribuyen la responsabilidad al Eln.

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De acuerdo con la información dada a conocer por el propio Ejército, tropas del Grupo de Caballería Liviano N.° 7, que funciona con la Trigésima Brigada de la institución, desarrollaban tareas de seguridad en un eje vial del municipio de Ábrego. Allí, fueron objeto de un ataque con explosivos arrojados desde drones que fueron acondicionados, al parecer, por hombres del frente Carlos Armando Cacua Guerrero, del Eln.

“Como consecuencia de esta acción terrorista, nuestro soldado profesional Neiver Madera Ricardo fue asesinado y cinco militares más, que ya reciben atención médica, resultaron heridos”, aseguró el Ejército a través de un comunicado. Igualmente, expusieron que durante el ataque fueron lanzados más de nueve artefactos explosivos contra la unidad militar, “afectando además un vehículo blindado empleado por las tropas que adelantaban labores de seguridad y protección de la población civil que transita por este corredor vial”.

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Además de expresar sus condolencias con la familia de la víctima mortal y rechazar el ataque, aseguraron que pondrán “los hechos en conocimiento de las autoridades competentes, con el fin de que se adelanten las investigaciones y acciones judiciales correspondientes”.

Tras el ataque, se reforzó el dispositivo de seguridad en el sector, con el apoyo de la Aviación del Ejército Nacional y de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Todo, dicen, “con el propósito de asegurar el área, proteger a la población civil y prevenir nuevas acciones terroristas que puedan poner en riesgo la vida e integridad de los habitantes y de quienes transitan por el sector”.

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