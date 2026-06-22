Una persona capturada y 22 liberadas en operación militar en La Guajira

Los criminales también habrían sacrificado de manera ilegal 25 caprinos con fines de comercialización ilícita. Foto: Ejército

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En La Guajira, 22 personas que permanecían secuestradas por sujetos armados, fueron liberadas. Dentro de los liberados hay siete menores de edad. Las autoridades aseguran que por lo menos 25 animales que eran sustento de varias familias fueron sacrificados por las personas que los tenían retenidos.

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De acuerdo con la información del Ejército, la operación fue adelantada entre el Gaula Militar Guajira, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional. Lo que se sabe hasta el momento es que las 22 personas “se encontraban retenidas en contra de su voluntad por sujetos armados en la ranchería Santa Lucía, zona rural del municipio de Riohacha”.

Las autoridades fueron alertadas del secuestro de las personas por una denuncia hecha por un ciudadano. inmediatamente, se inició un operativo en el área, donde ubicaron a las víctimas, quienes estaban retenidas mediante amenazas e intimidaciones en sus propias viviendas.

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De acuerdo con la información que se conoce hasta ahora, los criminales también habrían sacrificado de manera ilegal 25 caprinos. Los animales, supuestamente, iban a ser comercializados “afectando el patrimonio y el sustento económico de las familias de esta comunidad indígena”.

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En la operación fue capturada una persona a la que se le imputó el delito de secuestro simple. Por ahora, permanece en poder de la Fiscalía y se espera que se defina la medida de aseguramiento en su contra.

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