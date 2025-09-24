UBPD interviene cementerio de Chaparral: buscan a los desaparecidos más antiguos del país

El cementerio San Juan Bautista ha sido un punto clave en la búsqueda de personas desaparecidas en el sur del Tolima. Foto: UBPD

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La historia de violencia armada en el sur del Tolima ha tenido un escenario clave: el cementerio San Juan Bautista, de Chaparral. Hasta ese punto del país, por casi medio siglo, llegaron cuerpos de veredas y municipios cercanos donde la guerra dejó su marca.

En ese camposanto fueron inhumadas víctimas del conflicto armado que hoy la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) espera recuperar en gran parte a través de una primera fase de intervención forense, en el marco del Plan Regional de Búsqueda Cordillera Central.

Lea también: EE le explica las sentencias de la JEP: ¿Por qué son importantes y qué sigue ahora?

En el sur del Tolima hay registro de 797 personas dadas por desaparecidas: Planadas (229), Chaparral (205), Rioblanco (158), Ataco (100), Ortega (63), San Antonio (42). Esto representa el 51% del universo del Plan Regional Cordillera Central y el 25% de todos los casos del departamento.

Uno de los casos más emblemáticos es la desaparición de 17 personas en 1955 en La Siberia, zona rural de Chaparral. Este podría ser uno de los más antiguos en el marco de la desaparición forzada en el país. Sus familiares, que hoy son adultos mayores entre 76 y 79 años, han buscado a sus seres queridos durante más de medio siglo.

“Aquí vamos a recuperar a personas desaparecidas de casi 70 años o un poco más y esas complejidades de la búsqueda necesitan acciones contundentes y decididas de una institución del Estado como esta, que debe ser amorosa, afectuosa y empática, que reconoce lo que significa la búsqueda de las personas desaparecidas”, señaló Luz Janeth Forero Martínez, directora de la UBPD, durante el acto simbólico de apertura de la intervención.

Le puede interesar: Sanciones de la JEP en la cuerda floja por apelaciones y falta de recursos

La misión de búsqueda se realizará entre el 18 de septiembre y el 10 de octubre de este año, con el apoyo de un grupo interdisciplinario conformado por antropólogos forenses, criminalistas y topógrafos. Esta primera fase se enfocará en intervenir puntos con mayor potencial informativo y en riesgo de alteración.

“El cementerio San Juan Bautista de Chaparral cuenta con el número más alto de cuerpos ingresados a un camposanto en el sur del Tolima, la mayor cantidad de sitios en tierra y un número reducido de acciones de intervención forense, por lo que, atendiendo a la complejidad del cementerio, se tiene contemplado el abordaje integral de los sitios en tierra y las bóvedas”, explicó Cindy Nova, coordinadora del equipo de la UBPD en el Tolima.

Desde la entidad indicaron también que las personas tengan a una persona desaparecida en el sur del Tolima, pueden contactarse con la UBPD a través de la línea telefónica 3162815606 o visitar la sede de la entidad en el departamento, ubicada en la carrera 7 # 9 – 14, barrio Belén en Ibagué, para su respectivo registro.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.