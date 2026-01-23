UNP refuerza seguridad de Hugo Carbonó, juez del caso Nicolás Petro, tras amenazas

El juez Hugo Carbonó denunció ante la UNP que él y su hija han venido sufriendo amenazas a través de mensajes y seguimientos en zonas cercanas a sus lugares de residencia. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La Unidad Nacional de Protección (UNP) ordenó reforzar el esquema de seguridad del juez segundo especializado de Barranquilla, Hugo Junior Carbonó, y de su núcleo familiar, tras las amenazas e intimidaciones denunciadas por el funcionario, encargado del juicio contra Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro.

El hombre denunció ante la UNP que él y su hija han venido sufriendo amenazas a través de mensajes y seguimientos en zonas cercanas a sus lugares de residencia, en Barranquilla y Bogotá. Además, indicó que las intimidaciones se incrementaron a mediados de 2025, después de las audiencias del 29 y 30 de julio.

Ante las denuncias de Junior Carbonó, el Comité de Evaluación de Riesgos y Recomendaciones de Medidas (Cerrem) de la UNP calificó como “extraordinario” el nivel de riesgo de seguridad del juez y de sus familiares.

Por ello, ordenó al Consejo Superior de la Judicatura gestionar varias medidas de protección para el juez, entre ellas el acompañamiento de un vehículo blindado, un escolta y un chaleco blindado.

¿Por qué investigan a Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro?

Nicolás Petro es investigado por su presunta participación en los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, hechos que habrían ocurrido cuando era diputado del Atlántico, en 2022. El hijo del presidente habría desviado para su beneficio personal parte del dinero que, al parecer, estaba destinado a la campaña electoral de su padre.

En su momento, la Fiscalía General de la Nación sostuvo que entre 2021 y 2022, cuando Nicolás Petro Burgos aún ejercía como diputado del Atlántico, habría utilizado “su influencia social y política” para desviar COP 111 millones provenientes de dos contratos destinados a programas de atención para adultos mayores en ese departamento.

