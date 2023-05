El territorio afro que desafió cómo la UNP entiende las medidas de protección

El Consejo Comunitario General del San Juan (Acadesan) participó en la caravana humanitaria de enero de este año, en la que estuvieron las delegaciones del ELN y el Gobierno. / Natalia Romero P.

Cuando los líderes y lideresas de Acadesan, el Consejo Comunitario General del Medio San Juan, Sipí, Nóvita, Litoral del San Juan y Buenaventura (entre Chocó y Valle del Cauca) pidieron medidas de protección al Estado en 2019 por los riesgos contra sus vidas, lo primero que acordaron fue no solicitar escoltas. En cambio, pidieron adecuación de canchas de fútbol y talleres musicales para minimizar el riesgo de reclutamiento forzado. Sobre los peligros de desplazamiento en medio de combates, pidieron la construcción de gradas con puentes en las comunidades para facilitar la evacuación en casos de emergencias con grupos armados y casas de refugio para cuando se presentan combates.

Para alertar de peligros entre las 72 comunidades que componen el consejo, pidieron la dotación de celulares para que un líder por consejo comunitario pueda tener contacto con los demás; en su lugar, les dieron megáfonos. Al Ministerio de Educación, le pidieron ampliar su cobertura en todas las escuelas y al SENA, que capacitara en prevención sobre desminado humanitario y en reparación de motores de lancha, para que más personas puedan tener conocimiento en caso de una emergencia de movilidad.

La seguridad para los pueblos afros del Pacífico está lejos de ser concebida como una que sólo se obtiene con armas y chalecos antibalas. Acadesan es el segundo consejo comunitario más grande del país, en el que viven más de 15.500 personas en ocho municipios del Chocó y del Valle del Cauca. Mauricio Parra, asesor legal de esas comunidades, dice que “las medidas tienen como foco minimizar o disminuir el impacto de la guerra para el proceso organizativo. Son apenas un cumplimiento parcial de las obligaciones del Estado para que las comunidades puedan seguir existiendo como pueblos étnicos”.

La Unidad Nacional de Protección (UNP) es la entidad del Estado encargada de la seguridad de los colombianos que está en riesgo producto de sus oficios, vocación o condición étnica. Es decir, todos los líderes y lideresas sociales o políticos, víctimas de violaciones a los derechos humanos, integrantes de organizaciones sociales o sindicales, periodistas, funcionarios públicos, exintegrantes de grupos armados y pueblos indígenas o afrocolombianos son objeto de protección de esta entidad.

Por eso, cuando la UNP recibió, en 2019, un pliego de más de 50 peticiones de Acadesan para recibir protección, lo primero que acordaron fue realizar un primer taller de valoración de riesgo que tomó siete meses para concertarse. El segundo taller, con el que se iban a tomar decisiones, llegó en marzo de 2021, casi un año y medio después del primero, y tuvo como resultado que esa entidad respondiera que las medidas que solicitaba la población “no eran de su competencia”.

La UNP, en su momento, sólo pudo ofrecer escoltas, carros blindados, chalecos antibalas y megáfonos para los líderes de las comunidades, pero no para toda la población. Después de varios meses de pleito, un juzgado de restitución de tierras, que había sido el mismo que ordenó medidas cautelares a favor de este pueblo, negó más del 80 % de sus peticiones.

Fue hasta diciembre de 2021 que se concertaron 51 medidas de protección, que no sólo competen a esta entidad, sino también a los ministerios de Salud, Educación, Deporte, Ambiente, TIC, Cultura, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a la Unidad de Víctimas, al SENA, a Invías, a Descontamina Colombia, al Alto Comisionado para la Paz, a la Corporación Autónoma Regional del Valle y a la del Chocó, entre otras entidades.

Aunque en la práctica no están funcionando todas las medidas ordenadas, Acadesan tiene en este momento megáfonos para comunicarse en las comunidades, once lanchas que brindó la UNP para la movilidad de las personas entre comunidades (aunque no les garantizaron la gasolina) y dos camionetas doble cabina para la población que está en Buenaventura y en Istmina. Fue apenas en abril de este año, con la nueva administración de la UNP, que tuvieron la última reunión interinstitucional para concertar cómo se aplicarán el resto de medidas.

Parra, el asesor legal de las comunidades, indicó que “una de las apuestas de Acadesan es que la protección sea realmente colectiva y no sólo para los líderes. Cuando proteges a la comunidad y no sólo a las cabezas, logras que las dinámicas en territorio cambien y se transformen”. Por eso, aunque pidieron que se reforzaran las medidas en Buenaventura y en Istmina, los dos cascos urbanos más cercanos, una de sus apuestas es lograr que las entidades construyan ocho casas que sirvan como lugares de encuentro cultural, pero que también sean espacios de refugio en momentos de enfrentamientos o combates.

“El desplazamiento en cascos urbanos suele ser muy violento. Lo que se busca con esa petición es que, en caso de combates o enfrentamientos, la gente pueda resistir en el territorio y resguardarse allí”, explica el asesor jurídico. Sus peticiones para lograr el reconocimiento han sido arduas. También solicitaron al Ministerio de Salud que consolide centros de atención primaria en cada comunidad, porque cuando suceden paros armados en la zona, la población no puede desplazarse por el río en caso de una emergencia.

La zona del litoral San Juan ha sido uno de los epicentros más escabrosos de la guerra. Sobre sus aguas y selvas estuvieron por décadas los frentes 29 y 30 de las antiguas Farc. Desde la década de los 80, entró el ELN a disputar su territorio y las Agc (Clan del Golfo), que llegaron en la última década, se han abierto paso, al igual que los otros grupos armados, a sangre y fuego. Es en esa zona del país, que conecta el Pacífico con la región del Darién y es una de las salidas a Panamá, que es hoy epicentro de los alivios humanitarios que pactó el Eln en su mesa de negociación con el Gobierno Petro.

Aunque en la realidad, la población sigue denunciando confinamientos, amenazas y desplazamientos, no sólo por la guerra entre guerrilleros y paramilitares, sino también por la presencia de la Fuerza Pública que combate en esa zona. Si se pudiera retratar la realidad de la guerra en Colombia por el narcotráfico y la minería ilegal, esa zona del Pacífico podría ser una radiografía completa de las consecuencias de la ausencia del Estado. Por eso, la solicitud de protección colectiva integral de Acadesan marca un hito en el enfoque de seguridad rural en el país.

La protección en Colombia

Entre 2018 y 2023, la UNP ha recibido 174.893 solicitudes de protección, de las cuales 66.149 son de líderes y lideresas sociales. Cabe resaltar que si una persona recibe una amenaza que no está relacionada con sus quehaceres políticos, humanitarios o sociales, no puede pedir protección directa de la UNP, sino remitir las denuncias a la Policía más cercana.

Una de las primeras alertas de riesgo son las amenazas que pueden recibir las personas por su oficio o por la información de la que dispongan. Para determinar el nivel de riesgo en el que está una persona o una comunidad —en el caso de los pueblos étnicos—, una vez se hace la denuncia y se solicita la medida de protección, la UNP hace evaluaciones de riesgo para determinar el nivel de gravedad en el que está el denunciante: riesgo ordinario, riesgo extraordinario y riesgo extremo.

Aunque las medidas de protección de esta entidad suelen estar simplificadas a la asignación de escoltas, vehículos (blindados o no blindados) y a la entrega de chalecos de protección, los pueblos étnicos pueden hacer otro tipo de solicitudes cuando la petición de protección sea colectiva. Es decir, el riesgo no recae sólio en una persona, sino en una comunidad completa (un resguardo indígena, una junta de acción comunal, un consejo comunitario, entre otros).

¿Cómo pedir medidas de protección a la UNP?

Cuando una persona recibe amenazas contra su vida o la de su comunidad étnica (consejo comunitario o resguardo indígena) debe seguir la ruta de protección individual o colectiva, según sea el caso. Lo primero que debe hacer es descargar y diligenciar el formulario de solicitud de protección: este se puede hacer a través de la página web de la UNP o de manera presencial en la oficina más cercana.

Si en su lugar de residencia no hay oficinas de la UNP y no tiene acceso a un computador para hacer el proceso de manera virtual, también puede hacer la solicitud en cualquier oficina de la Personería, Defensoría del Pueblo, alcaldía o gobernación.

Históricamente, la población que más ha hecho solicitudes de protección son representantes o activistas de organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos, campesinas o de víctimas. La oficina de prensa de la UNP indicó que, entre 2018 y 2023, han atendido a 25.155 personas con ese oficio. Este año van 200 solicitudes de esos líderes.

Por su parte, los representantes o integrantes de grupos étnicos son la segunda población que más ha pedido medidas a la UNP en lo que va del año, con 62 solicitudes. Sin embargo, estos casos, frecuentemente, pueden constituir peticiones de protección colectivas como la hecha por Acadesan que, de comenzar a implementarse, podrían convertirse en un referente nacional. No es un asunto menor: se protegerá un territorio colectivo de un área titulada de 683.591 hectáreas, un espacio mucho mayor que la nación Palestina y casi del mismo tamaño que Sao Paulo (en Brasil).

