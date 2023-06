La justicia móvil llegó a Chocó para atender personas en condición de discapacidad

A la jornada de justicia móvil asistieron personas con discapacidad visual y auditiva, así como personas con limitaciones físicas y cognitivas. Todas y todos recibieron orientación sobre cómo acudir a los servicios judiciales y recibieron información sobre las labores de la Comisaría de Familia. Foto: EFE - José Méndez

Cerca de 50 personas se reunieron a finales de abril en el aeroparque de Quibdó, en Chocó, un espacio que por lo general junta a deportistas, pero esta vez lo hizo con el objetivo de hablar sobre el acceso a la justicia. El motivo que los convocó fue una jornada de justicia móvil para personas en condición de discapacidad y habilidades diversas, la primera que se hace en la capital del departamento del Chocó. El objetivo, además de hacer presencia con servicios judiciales, fue brindar orientación a la población acerca de los canales para denunciar violencias basadas en género e intrafamiliar a través de la Comisaría de Familia.

El procedimiento, adelantado por el Ministerio de Justicia, y que contó con el apoyo del programa Justicia Inclusiva de Usaid, tuvo como principal orientador al comisario de familia Alexander Bottia Gómez, quien es abogado oriundo de Boyacá, pero reside en ese municipio desde el año pasado ejerciendo esas funciones. “He trabajado en asesoría jurídica, he sido abogado litigante y también he tratado temas de discapacidad”, le dijo a este diario.

Bottia Gómez, quien ha ejercido sus labores también en condición de discapacidad, pues padece hemiparesia parcial, una alteración del movimiento y la sensibilidad que afecta la extremidad superior e inferior de un lado del cuerpo, en este caso el lado derecho, califica esta jornada como un “verdadero acceso a la justicia”.

“Estos procedimientos fortalecen el derecho a la justicia para personas en condición de discapacidad. No sólo entendiendo este acceso como la atención por parte de los servidores públicos, porque no solo estuvieron las comisarías, también participaron trabajadores sociales y psicólogos. Esto da pie para que la comunidad entienda sus derechos”, añadió.

Para él, el acceso a la justicia para personas con discapacidad es un tema complicado. No muchas veces se tiene en cuenta la atención de sus casos, y en ocasiones se olvida que sus condiciones no siempre les permiten movilizarse fácilmente para recibir atención. Esto se suma al abandono, pues al no ser tenidos en cuenta para numerosas discusiones que se hacen sobre las rutas de acción que deben tomar las víctimas de algún delito, no conocen plenamente sus derechos.

Ese es, según Bottia Gómez, el objetivo de las jornadas de justicia móvil con este enfoque: que la población con discapacidad conozca y entienda sus derechos y dónde acudir para hacerlos valer. El comisario aseguró que espera que se repitan estos eventos no sólo en Quibdó, también en otros municipios del departamento y, por qué no, en otras ciudades del país, dijo.

A esta jornada asistieron personas con limitaciones de movilidad, cognitivas, discapacidad visual y auditiva, por lo que, desde la organización de la misma, se llevaron especialistas en lenguaje de señas, para, así, explicar el funcionamiento de los servicios de justicia y los mecanismos de denuncia para hacer frente a diferentes delitos a todos los presentes. Además, durante los espacios de orientación, se brindó atención psicológica a algunos de los asistentes.

Desde la organización de la jornada señalaron que también estuvo enfocada en la superación personal y cómo erradicar estereotipos que se han generado en poblaciones en condición de discapacidad, sobre todo en ámbitos laborales y sociales. Aunque este no es el único problema que enfrenta la población en condición de discapacidad en Quibdó. A esto se suman las dificultades económicas y de transporte al momento de acudir a las instancias judiciales.

“No siempre todas las personas tienen la posibilidad de acceder a la justicia. En su mayoría quienes denuncian casos de violencia en Quibdó son de escasos recursos, por eso para esta jornada se brindó el transporte y la alimentación, para que pudieran participar”, señaló Gladis Corena, una de las coordinadoras del procedimiento, quien agregó que la jornada se realizó con el apoyo de la casa de justicia de Quibdó, la Secretaría de Inclusión y Cohesión Social de la Alcaldía, Familias en Acción, entre otros actores.

El comisario Bottia Gómez califica estos espacios como “valiosísimos”, pues “como persona en condición de discapacidad doy fe de que esos encuentros del servicio público con la comunidad visibilizan a las personas y fortalecen la justicia en los territorios”. Asegura, además, que el concepto de enfoque diferencial no siempre se entiende por parte de la opinión pública, por lo que la realización de esta jornada es una clara explicación de ello, sin tener que acudir a lenguaje técnico para explicarlo.

Otro de los temas que se abordaron y en el que hizo hincapié el comisario en entrevista con El Espectador, es la labor de las Comisarías de Familia. Cabe recordar que esta es una autoridad administrativa que busca garantizar, restablecer y reparar los derechos de los miembros de un núcleo familiar que se han visto afectados por situaciones de violencia intrafamiliar. De igual manera, estos centros reciben denuncias sobre este tipo de violencia y, según el Ministerio de Justicia, sus funcionarios reciben capacitaciones y lineamientos para atender casos de violencias basadas en género.

De hecho, Corena señaló que uno de los componentes principales durante el proceso de atención fue brindar una hoja de ruta a los familiares de las personas en condición de discapacidad para que puedan tener claro el camino para identificar y denunciar casos de violencias basadas en género, cuando sus familiares no puedan hacerlo. Además, aseguró que se recibieron denuncias de algunos casos que serán estudiados y a los cuales se les buscará hacer seguimiento.

Pese a que esta fue la primera jornada enfocada en personas en condición de discapacidad que llegó a Quibdó, habitantes del municipio y zonas cercanas esperan que sus casos no caigan en saco roto y sean cada vez más los procedimientos que atiendan sus requerimientos, sobre todo en temas de violencia basadas en género y violencia intrafamiliar. El proceso para llevar a cabo otra jornada está, de momento, en estudio.

