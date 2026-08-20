¿Para qué sirve el maracuyá? Estos son sus beneficios y propiedades

El maracuyá, conocido científicamente como Passiflora edulis y también como fruta de la pasión, es un fruto tropical originario de Sudamérica. Foto: GettyImages

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El maracuyá es una de esas frutas que se reconocen fácilmente por su sabor entre ácido y dulce, su aroma intenso y la pulpa llena de semillas. Además de ser un ingrediente común en jugos, postres y otras preparaciones, esta fruta contiene vitaminas, minerales, fibra y otros compuestos que pueden aportar beneficios al organismo.

Le contamos qué dice la evidencia disponible sobre esta fruta tropical y cuáles son sus principales propiedades.

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¿Qué es el maracuyá?

El maracuyá, conocido científicamente como Passiflora edulis y también como fruta de la pasión, es un fruto tropical originario de Sudamérica. Brasil, Ecuador, Perú, Colombia y Kenia están entre sus principales países productores.

De sus distintas variedades, el maracuyá de cáscara amarilla (P. edulis var. flavicarpa) es uno de los más comunes. Su cáscara es gruesa y dura, mientras que en su interior se encuentra una pulpa ácida y aromática, acompañada de semillas de color café.

Según el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo de México (CIAD), su aroma característico se debe a la presencia de cerca de 150 sustancias volátiles, entre ellas ésteres y monoterpenoides. Aunque suele consumirse fresco o en jugo, también se utiliza en la elaboración de helados, mermeladas, yogures, jaleas, salsas y tés, entre otros productos.

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El nombre de “fruta de la pasión” tiene una historia que se remonta al siglo XVI. Según el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), misioneros jesuitas en Sudamérica encontraron en la particular forma de la flor del maracuyá una representación de la Pasión de Cristo.

Los filamentos fueron relacionados con la corona de espinas, los estambres con los clavos y los pétalos con la pureza. Así, una interpretación religiosa terminó dando origen a uno de los nombres con los que esta fruta es conocida hasta hoy.

¿Para qué sirve el maracuyá?

Más allá de su sabor y de los diferentes productos que se elaboran con él, el maracuyá también ha sido utilizado tradicionalmente por sus propiedades. Según el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, esta fruta ha sido empleada en la medicina herbolaria como diurético, digestivo, sedante y antidiarreico. También se ha utilizado para aliviar molestias como la tos, el estreñimiento, el insomnio y los cólicos infantiles.

A estos usos se suman los resultados de diferentes estudios in vitro y in vivo, que han encontrado actividades antioxidantes, antiinflamatorias, antihipertensivas, hepatoprotectoras y antidiabéticas, asociadas con compuestos como la luteolina, la apigenina y la quercetina. Sin embargo, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos señala que estos hallazgos no significan que el consumo de maracuyá pueda reemplazar un tratamiento médico.

Además, el maracuyá aporta nutrientes como vitamina A, vitamina C, fibra dietaria y minerales como potasio, fósforo y magnesio. Según el centro de investigación, 100 gramos de esta fruta aportan alrededor de 60 kilocalorías.

En cuanto a su cultivo, el Instituto Colombiano Agropecuario señala que el maracuyá se adapta bien a los climas cálidos y recomienda el uso de riego localizado para mantener la producción y la calidad de los frutos.

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