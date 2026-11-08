¿Qué necesita para hacer su jardín en casa? Herramientas y consejos para tener en cuenta

Antes de comprar semillas o elegir las plantas que quiere cultivar, lo primero es evaluar el espacio disponible. No…

Tener plantas en casa y crear un jardín desde cero son dos cosas distintas. Si hasta ahora ha tenido algunas materas, pero le gustaría dar el siguiente paso y tener un espacio verde propio, es posible que no sepa por dónde comenzar. No se preocupe: no necesita ser un experto en jardinería ni tener todo listo desde el primer día. Le contamos qué necesita, qué debe conseguir y cómo organizarse para darle vida a su primer jardín.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Antes de comprar semillas o elegir las plantas que quiere cultivar, lo primero es evaluar el espacio disponible. No necesita tener un terreno grande para empezar: puede aprovechar un patio, una terraza, un balcón o incluso un rincón iluminado de su casa. Lo importante es reconocer las condiciones del lugar y elegir las especies que mejor se adapten a ellas.

Publicidad

Por ejemplo, observe cuánta luz solar recibe el espacio. La mayoría de las hortalizas y las flores de corte necesitan varias horas de luz directa al día para crecer adecuadamente. Algunas especies requieren más de ocho horas de exposición, mientras que otras pueden desarrollarse con menos. Por eso, antes de sembrar, fíjese en qué momentos del día llega el sol y durante cuánto tiempo permanece en ese lugar.

También tenga en cuenta el acceso al agua. Lo ideal es que el jardín esté cerca de una fuente o que pueda transportar fácilmente una regadera o una manguera para realizar el riego. Si va a sembrar directamente en el terreno, revise las condiciones del suelo, su textura y capacidad de drenaje. Los suelos demasiado compactos o arenosos pueden necesitar algunas mejoras para favorecer el desarrollo de las raíces.

Si no cuenta con un terreno adecuado, puede recurrir a macetas, jardineras o camas de cultivo elevadas. Estas alternativas permiten controlar mejor el sustrato y aprovechar espacios donde no es posible sembrar directamente en el suelo.

Una vez definida la ubicación, mida el área disponible y haga un pequeño plano de su jardín. No necesita programas especializados: puede dibujarlo en una hoja de papel o utilizar papel cuadriculado para distribuir las zonas de siembra, los pasillos y la ubicación de las macetas. Si es su primera experiencia, lo más recomendable es comenzar con un espacio pequeño e ir ampliándolo a medida que adquiera experiencia.

¿Qué necesita para preparar el espacio?

Una vez tenga definido el plano y sepa dónde ubicará cada maceta o planta, es momento de reunir los materiales necesarios para poner en marcha su jardín. No necesita comprar herramientas profesionales ni llenar el espacio de elementos desde el primer día. Puede comenzar con algunos implementos básicos e ir consiguiendo otros a medida que avance, eso sí, lo más importante es que cuente con un presupuesto clave para que evite gastar de más.

Lo primero es contar con tierra y un sustrato adecuado para las especies que quiere cultivar. Busque una mezcla que permita el desarrollo de las raíces, conserve cierta humedad y tenga buen drenaje. También puede enriquecerla con materia orgánica, compost o humus de lombriz, de acuerdo con las necesidades de cada planta.

En cuanto a las herramientas, puede empezar con una pala de mano, una regadera, unos guantes y unas tijeras de poda. Estos implementos le ayudarán con labores sencillas como preparar la tierra, sembrar, regar y retirar las partes secas o dañadas de las plantas. Aquí le decimos qué debe tener en cuenta con las herramientas.

¿Qué quiere cultivar?

Este es uno de los pasos más importantes y, para muchos principiantes, también uno de los más difíciles. Al revisar un catálogo de semillas o visitar un vivero, es fácil entusiasmarse con la variedad de plantas disponibles y querer llevarse todas. Sin embargo, lo más recomendable es comenzar con pocas especies y ampliar el jardín a medida que adquiera experiencia.

Antes de elegir, tenga en cuenta que cada planta tiene necesidades particulares de luz, agua, espacio y nutrientes. Por eso, procuré seleccionar especies que se adapten a las condiciones de su jardín y al tiempo que pueden dedicarles. También puede dar prioridad a las plantas nativas de su región, pues suelen estar mejor adaptadas a las condiciones ambientales locales.

Si le interesa qué plantas puede usar, aquí recopilamos algunos consejos: La guía completa de plantas para su casa nueva

Para su primer jardín, puede comenzar con entre cinco y diez especies y combinar hortalizas, plantas aromáticas y flores, según sus intereses. Si le gustan las flores de corte, por ejemplo, puede elegir algunas variedades que se adapten al clima de su zona y que le permitan aprender sobre los ciclos de floración, la poda y el mantenimiento.

Si está en Bogotá y quiere comenzar con semillas para una huerta, también puede consultar las iniciativas del Jardín Botánico de Bogotá, que promueven la agricultura urbana y facilitan el acceso a este tipo de insumos.

Publicidad

¿Cómo organizar las siembras?

Cuando tenga definido el espacio y las especies que quiere cultivar, el siguiente paso es organizar la distribución de las plantas. Para hacerlo, consulte las indicaciones de los paquetes de semillas o las etiquetas de las plántulas que compre. Allí encontrará información sobre la distancia recomendada entre plantas y entre surcos, un dato importante para evitar la competencia excesiva por luz, agua y nutrientes.

Con estas medidas podrá calcular cuántas plantas caben en su jardín y distribuirlas de manera que tengan espacio suficiente para crecer. También conviene dejar pasillos o zonas de acceso que faciliten el riego, la poda y la cosecha.

Publicidad

Recuerde que no necesita tener todo resuelto desde el primer día. La jardinería también implica observar, aprender de los resultados y ajustar los cuidados de acuerdo con la respuesta de las plantas. Comience con un espacio manejable, elija especies adecuadas y avance poco a poco: así podrá adquirir experiencia sin perder de vista el propósito de disfrutar su jardín.

🌳☘️🌿 Encuentre en La Huerta toda la información sobre plantas, jardinería, cultivos y siembra. ¿Tiene preguntas sobre sus plantas o quiere compartir su experiencia? Escríbanos a lbarbosa@elespectador.com, queremos leerlo. 🍂🌺🌼