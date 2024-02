¿Qué plantas son buenas para que los niños entren al mundo de la jardinería?

Imagen de referencia. Foto: Pixabay

“Vivir sin árboles sería, en el sentido más literal, existir sin nuestras raíces”.

La cita es de Richard Mabey, escritor de naturaleza y autor de libros sobre ecología, y habla de la profunda relación que hay entre los humanos y el mundo vegetal.

Una de las porciones más fascinantes del crecimiento de un niño es, justamente, la relación y las conexiones que se comienzan a formar entre ellos y el mundo natural que los rodea, incluyendo animales y plantas, por supuesto.

No es gratis que una amplia variedad de juguetes para temprana edad tengan motivos animales o vegetales o que una porción nada despreciable de la primera literatura tenga como personajes a seres de la naturaleza.

En un mundo consumido por preocupaciones y presiones climáticas ciertamente parece aún más necesario estrechar los vínculos de los niños con una naturaleza que bien le ha servido a nuestra especie hasta el punto de saqueo.

En este artículo queremos presentar algunas buenas opciones para jardineros primerizos, en el sentido más literal de este término: plantas para que los niños estrechen sus vínculos con el mundo vegetal.

¿Qué criterios se tuvieron en cuenta? Varios que son claves en esta discusión. El primero, que sean especies resistentes, pues si bien la idea es impartir lecciones sobre el cuidado de la naturaleza, sería ideal que estas no incluyeran una alta tasa de mortalidad en las plantas por aquello del manejo de la frustración.

También hablamos acá de variedades que son vistosas y llamativas, con diferentes formas y colores. Además, no se trata de plantas con procesos particularmente fuertes de polinización (por si hay alergias en la ecuación). Excluimos, por razones obvias, plantas que son reconocidas por sus propiedades toxicológicas.

Plantas para niños

Sansevieria

Esta es una de las plantas más recurrentes en los hogares y se adapta fácilmente a diferentes ambientes. También se le conoce como lengua de suegra.

Las hojas de la sansevieria pueden alcanzar hasta los 50 centímetros de altura y resiste temperaturas elevadas (40º c) e incluso puede soportar hasta algunos grados bajo cero (-5 °C). Por eso es tan versátil que puede plantarse en exteriores.

En términos de luz, aunque no requieren recibir sol directo, sí agradecen los espacios con buena iluminación. Como son plantas resistentes, también se pueden adaptar a lugares en los que quizás no reciban tanta luz, pero esto puede retrasar su crecimiento, que de por sí ya es lento: al año pueden nacer en promedio cuatro hojas nuevas. Tienen una floración poco frecuente (no en todos los casos ocurre) que puede tardar incluso años en darse. Cuando pasa, produce flores en racimos de color blanco y amarillo pálido.

Para el riego es clave tener en cuenta que no necesita agua en exceso y tan solo hay que regarla cuando la tierra esté completamente seca. Antes de regarla, puede utilizar el truco de introducirle un palito en la tierra para cerciorarse de que al interior no esté húmeda y evitar que se pudra.

Cinta o lazo de amor

Se trata de una planta perenne que, además, tiene la capacidad de absorber y neutralizar partículas nocivas y por tanto ayuda a limpiar el aire. ¿Cómo lo hace? filtrando el monóxido de carbono y eliminando componentes como el formaldehído, presente en aerosoles, por ejemplo.

Dicho esto vale la pena resaltar los otros atractivos que tiene el lazo de amor: es una planta resistente y relativamente pequeña que no supera los 60 centímetros de altura, de hojas alargadas y verdes con líneas blancas, que pueden llegar a medir 70 centímetros. Sus flores son blancas y pequeñas y soporta muy bien los lugares húmedos.

Necesita luz media y no es conveniente que reciba los rayos directos del sol que pueden quemar sus hojas. Para su buen desarrollo es fundamental mantener el sustrato húmedo y por tanto requiere un buen drenaje para evitar encharcamientos pues sus raíces tuberosas almacenan agua. Las hojas se pueden humectar con un atomizador.

Suculentas

Las suculentas son algunas de las platas más comunes en las casas por razones que, aunque obvias, no dejan de ser importantes: son fáciles de cuidar, no ocupan mucho espacio y su gama de formas y texturas permite tener varias sin que la persona sienta que está arborizando por metros.

Además de esto, hay quienes creen que tienen propiedades energéticas bajo lecturas como las que hace el Feng Shui. Bajo esta mirada, se dice que las suculentas atraen riqueza y abundancia, además de equilibrar la energía de un hogar.

Las suculentas son plantas que, con alguna distancia, están emparentadas con los cactus. Por esto, su régimen de agua es bajo: una vez a la semana puede resultar suficiente. Hablamos acá de una regada no para encharcar la planta, sino más bien para mantener húmeda la tierra.

La relación de estas plantas con la luz es un poco similar a la que tienen con el agua: son plantas de luz, definitivamente, pero no son las mejores amigas del sol directo (a pesar de sus relaciones distantes con los cactus). En especial, las altas temperaturas pueden ser desastrosas para estas plantas.

Geranios

Son una gran opción para entrar al mundo de la jardinería, pues no requieren mayores cuidados, a la par que ofrecen flores, abundantes y de colores vistosos, prácticamente todo el año.

Son plantas muy estéticas y con flores con colores que van desde los rojos, blancos y rosados hasta el morado y amarillo.

Necesitan mucha luz para mantener su floración y se benefician del sol, aunque no en las horas más intensas. De ahí que necesiten un sustrato constantemente húmedo, por lo que requieren por lo menos dos riegos semanales. Eso sí, tenga cuidado con el exceso de agua, pues puede pudrir sus raíces. La poda constante es aquí la clave, pue sus flores se suelen secar y al no retirarlas le robarán nutrientes a las flores y hojas nuevas.

