Abren convocatoria para vivir en Hawái gratis y cuidar animales: así puede postularse

El santuario aclara que no es necesario tener experiencia previa en el cuidado de animales. Foto: Selah’s Pig Sanctuary

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Si alguna vez ha soñado con vivir una temporada en Hawái, esta convocatoria podría interesarle. Selah’s Pig Sanctuary, una organización sin ánimo de lucro ubicada en Keaau, en la Isla Grande de Hawái, busca voluntarios para cuidar cerdos rescatados de situaciones de abandono o maltrato.

A cambio, ofrece alojamiento gratuito dentro del refugio y una jornada de aproximadamente 20 horas semanales, lo que deja tiempo suficiente para recorrer la isla, visitar sus playas o conocer algunos de sus reconocidos paisajes volcánicos.

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Las vacantes corresponden a estancias entre mediados de agosto y finales de diciembre de 2026. Durante ese tiempo, los participantes vivirán en una cabaña dentro del santuario, con servicios básicos como electricidad, conexión a internet y una capacitación inicial para aprender las labores del voluntariado.

Entre las principales actividades se encuentran:

Alimentar a los cerdos en la mañana y en la tarde.

Cambiar el agua de los animales.

Limpiar los corrales.

Apoyar el mantenimiento general del santuario.

Brindar atención y cuidado diario a los animales.

El santuario aclara que no es necesario tener experiencia previa en el cuidado de animales. Sin embargo, sí busca personas comprometidas, responsables y con interés por el bienestar animal.

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¿Cómo postularse al voluntariado en Hawái?

Las personas interesadas deben presentar su solicitud directamente a través de la convocatoria publicada por Selah’s Pig Sanctuary, donde encontrarán toda la información sobre el alojamiento, las funciones, las fechas disponibles y las condiciones del voluntariado.

Entre los requisitos principales se encuentran:

Ser mayor de edad.

Tener disponibilidad para cumplir las 20 horas semanales de colaboración.

Respetar las normas internas del santuario.

Contar con recursos para cubrir los gastos personales y el viaje hasta Hawái.

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