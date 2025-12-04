Murió Cruzberto, el gatico “paramédico” viral de la Cruz Roja, tras ser atropellado

Cruzberto, el querido gato de la Cruz Roja de Toluca. Foto: Cruz Roja de Toluca

La Cruz Roja de Toluca, en el Estado de México, confirmó la muerte de Cruzberto, el gato naranja que en los últimos meses se había convertido en parte del equipo de voluntarios y símbolo de afecto dentro de la institución.

El animal fue atropellado el miércoles 3 de diciembre, cerca de las instalaciones donde solía permanecer.

En un comunicado publicado en redes sociales, la delegación informó: “Hoy despedimos para siempre al gran Cruzberto, quien en los últimos meses se integró como un voluntario más de la Cruz Roja Toluca, donde llegó solo, con la misma libertad que hoy nos dijo adiós”.

La institución lamentó profundamente que su muerte fuera causada por “la imprudencia de un conductor de automóvil”, y aprovechó para hacer un llamado al respeto por la vida, tanto humana como animal, especialmente en zonas hospitalarias.

¿Quién era Cruzberto?

Cruzberto había sido adoptado por el personal de la Cruz Roja después de aparecer por cuenta propia en las instalaciones. Con una pequeña camiseta roja con el emblema de la organización, se volvió un compañero cotidiano para el personal médico, paramédicos y pacientes, quienes lo habían integrado de forma espontánea a la vida de la sede.

Su última aparición en redes sociales ocurrió el martes 2 de diciembre, cuando desde la página de Facebook de la Cruz Roja Toluca se publicó un mensaje de buenos días acompañado de su imagen, en el que enviaba un saludo y “un maullido de ánimo”.

“Ya está en casa”

Tras confirmarse su fallecimiento, la Cruz Roja Toluca compartió una nueva publicación agradeciendo las muestras de cariño y mostrando una foto de su certificado de cremación, sus cenizas, una bolsa con sus pelos, un collar y el mensaje: “Muchas gracias a todas y todos por sus mensajes de cariño; Cruzberto ya está aquí, en casa.”

En los comentarios, decenas de usuarios lamentaron la pérdida y expresaron su tristeza, recordando los momentos en que lo habían visto o interactuado con él durante estancias en hospitales cercanos. Varios de ellos destacaron su papel como una presencia reconfortante para pacientes y voluntarios.

La historia de Cruzberto se convirtió en una despedida colectiva. Su pérdida no solo entristeció a la comunidad local, sino que recordó la importancia de respetar la vida de todos los seres sintientes.

