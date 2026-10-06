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Arroz, pasta y menudencias: refugio pide ayuda para preparar sopas a sus animales rescatados

El Refugio San Miguel, con sedes en Bogotá y Ubaté, Cundinamarca, pidió ayuda urgente para alimentar a los más de 60 perros y 19 gatos que están bajo su cuidado. La organización pide ayuda con donaciones de arroz, pasta, menudencias, hígado, verduras y otros productos para prepararles comida.

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Refugio con más de 70 animales, muchos viejitos y enfermos, pide apoyo por falta de recursos
Actualmente, dos personas se encargan de sostener el funcionamiento del refugio y buscar recursos para cubrir sus diferentes gastos.
Foto: Cortesía

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El Refugio de San Miguel, con sedes en Bogotá y Ubaté, Cundinamarca, hizo un llamado urgente a la ciudadanía debido a la falta de recursos para garantizar la alimentación de los animales que están bajo su cuidado. Según la organización, actualmente tiene más de 60 perros y 19 gatos rescatados y la comida disponible alcanzaría únicamente para esta semana.

A través de sus redes sociales, el refugio explicó que atraviesa una situación económica difícil y pidió apoyo mediante donaciones de alimento, aportes económicos o la participación en una rifa que comenzó a realizar para recaudar fondos destinados principalmente a la alimentación y las urgencias veterinarias.

“Nos estamos quedando sin alimento. Nos queda muy poco alimento para esta semana y no sabemos cómo vamos a alimentar a nuestros rescatados la próxima”, señaló el Refugio San Miguel en su llamado.

La organización indicó que necesita diferentes productos para preparar la comida de los animales, entre ellos arroz, avena, pasta, menudencias, hígado y verduras. Sus integrantes también aseguraron que están dispuestos a ir al lugar donde se encuentren las donaciones de alimentos u otros productos con los que puedan preparar las comidas de los perros y gatos.

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El refugio asegura que enfrenta dificultades económicas

Según explicó el Refugio San Miguel, además de los gastos de alimentación, debe cubrir el arriendo del lugar donde permanecen los animales, los servicios públicos y las atenciones veterinarias de emergencia. Estos compromisos, afirmó, han dificultado la compra de nuevos suministros. "Nos ha tocado bajarle a la comida a ellos para poder hacerla rendir, pero pues ya no podemos más”.

El refugio también señaló que actualmente son solo dos personas las encargadas de sostener el funcionamiento del lugar: una permanece al cuidado de los animales y otra se ocupa de buscar los recursos necesarios para cubrir los diferentes gastos.

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Una rifa para conseguir alimento y cubrir urgencias veterinarias

Como una de las alternativas para recaudar fondos, el Refugio San Miguel anunció una rifa cuyo número tiene un valor de COP 10.000 y ofrece un premio de COP 200.000. El sorteo se realizará con la lotería de Boyacá.

Los recursos obtenidos serán destinados a la compra de alimento y a la atención de urgencias veterinarias. La organización invitó a quienes no puedan participar en la rifa a realizar una donación económica, entregar directamente alimentos o ayudar a difundir la información, ya que cada granito de ayuda cuenta. “Cada número que compra se convierte en alimento, medicamento, es una oportunidad para ellos”, señaló el refugio.

Las personas interesadas en apoyar al Refugio San Miguel pueden comunicarse a través del WhatsApp 300 691 9464.

El refugio recordó que su labor consiste en rescatar, rehabilitar y cuidar animales mientras se busca para ellos una segunda oportunidad.

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