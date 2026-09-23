Así fue la adoptatón a ciegas en Medellín donde 67 perros y gatos encontraron hogar

La actividad se realizó el pasado domingo 20 de septiembre en Parques del Río, en Medellín, bajo el lema “Un amor a ciegas que deja huella”. En total, 40 perros y 27 gatos fueron adoptados durante la jornada, que buscaba…

Encontrar una familia no siempre empieza con una búsqueda. En Medellín, una jornada de adopción propuso que fueran los propios perros quienes se acercaran a las personas y marcaran el comienzo de ese encuentro. La iniciativa hizo parte de la tercera adoptatón del año y terminó con 67 perros y gatos encontrando un nuevo hogar.

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La actividad se realizó el pasado domingo 20 de septiembre en Parques del Río, en Medellín, bajo el lema “Un amor a ciegas que deja huella”. En total, 40 perros y 27 gatos fueron adoptados durante la jornada, que buscaba conectar a los animales con personas dispuestas a darles una segunda oportunidad.

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La propuesta estuvo inspirada en una dinámica que se ha popularizado en redes sociales, en la que son los perros quienes se acercan a las personas con las que parecen establecer una conexión. Para esta experiencia se convocó a personas dispuestas a adoptar sin conocer previamente características como el tamaño, la edad, la raza o la condición médica del animal. Diez participantes tomaron asiento en un espacio privado, donde los perros ingresaron para interactuar con ellos.

La secretaria encargada de Medio Ambiente, Elizabeth Coral Duque, explicó que la iniciativa buscaba mostrar que algunos vínculos pueden comenzar de manera inesperada y que la adopción también puede partir de conocer la personalidad y la historia de cada animal.

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Huellas que cuentan historias

De esta experiencia nació también el concepto “dejar huella”, una propuesta que llevó las historias de los animales más allá del espacio de la adoptatón.

Con el apoyo de Feeling y El Animalario, las patas de los perros en adopción quedaron marcadas en el piso como señales para acercar a las personas a sus historias. Cada huella contaba con un código QR que permitía conocer información sobre cada animal, su personalidad y su historia. Así, los interesados podían acercarse y conocer más sobre cada perro.

En total, 40 perros y 27 gatos fueron adoptados durante la jornada, que buscaba conectar a los animales con personas dispuestas a darles una segunda oportunidad.

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Aún hay animales esperando una familia

Aunque la jornada permitió que 67 animales encontraran un nuevo hogar, todavía hay muchos perros y gatos esperando una segunda oportunidad. En el Centro de Bienestar Animal La Perla hay cerca de 1.800 animales disponibles para adopción. Las personas interesadas en adoptar pueden consultar las jornadas y conocer a los animales disponibles a través de los canales oficiales de la Alcaldía de Medellín y del Centro de Bienestar Animal La Perla.

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