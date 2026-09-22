¿Qué es el apetito caprichoso en los perros y cómo ayudar combatirlo?

De acuerdo con la Clínica Veterinaria Canis, en España, esto puede tratarse de un caso de apetito caprichoso, que se da cuando un perro se vuelve selectivo con lo que come. Por ejemplo, puede rechazar su alimento seco habitual y mostrar mayor interés por…

A algunos perros parece que nada les provoca a la hora de comer, dejan el concentrado en el plato, pero aceptan un premio u otro alimento. Para sus dueños, esto puede convertirse en un verdadero dolor de cabeza, sobre todo cuando la situación se repite y el animal no come lo suficiente.

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De acuerdo con la Clínica Veterinaria Canis, en España, esto puede tratarse de un caso de apetito caprichoso, que se da cuando un perro se vuelve selectivo con lo que come. Por ejemplo, puede rechazar su alimento seco habitual y mostrar mayor interés por premios o comida diferente.

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Sin embargo, no todos los casos deben atribuirse a un comportamiento caprichoso. Según los especialistas, el dolor dental, los problemas digestivos u otras enfermedades también pueden hacer que un perro deje de comer con normalidad. Por eso, si el cambio aparece de la nada o se mantiene en el tiempo, es importante consultar con un veterinario.

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¿Cómo ayudar a un perro con apetito caprichoso?

Según Hill’s Pet Nutrition, en muchos casos esta conducta puede estar relacionada con darle al perro comida para humanos o demasiados premios. Cuando, después de rechazar su alimento, obtiene algo que considera más atractivo, puede terminar esperando esa alternativa en lugar de comer lo que tiene en el comedero. Además, el exceso de estos alimentos puede favorecer el sobrepeso.

Para combatirlo, los expertos recomiendan:

Ayudar al perro a entender que no existen otras opciones de comida.

Ponga el alimento en su comedero durante 30 minutos. Si no se lo ha comido, retírelo.

Cuando sea la hora de la siguiente ración, mantenga de nuevo su comida durante 30 minutos y retírelo, se lo haya comido o no.

En un día o dos el perro empezará a pedirte comida o premios extra. Mantenga tu estrategia, si tiene hambre, comerá.

A algunos perros parece que nada les provoca a la hora de comer, dejan el concentrado en el plato, pero aceptan un premio u otro alimento, lo que, para sus dueños, puede convertirse en un verdadero dolor de cabeza, sobre todo cuando se repite y el animal no come lo suficiente. Foto: Pixabay

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¿Qué hacer si necesita cambiarle el alimento?

Si necesita cambiarle el alimento a su mascota, los expertos de Hill’s recomiendan combinar inicialmente la nueva comida con la anterior e incrementar poco a poco la cantidad de la nueva. De esta manera, el perro puede acostumbrarse al cambio y se evita un cambio brusco.

Si se pasa de alimento húmedo a seco, una opción es añadir una pequeña cantidad de agua tibia al concentrado para modificar su textura y hacerlo más atractivo. Más que cambiar de alimento cada vez que el perro rechaza una comida, lo recomendable es mantener una rutina y observar cómo responde. "Si observa que su perro sufre de algún vómito o diarrea, letargia o pérdida de peso. Llévelo al veterinario para ver si existe algún problema", concluyen los especialistas.

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