Hace un mes, gracias a las donaciones de varias personas, pudo ser sometido a una primera cirugía con un ortopedista en Barranquilla. Sin embargo, su evolución no ha sido la esperada y ahora necesita una nueva…

Chiqui fue encontrado hace aproximadamente dos meses después de ser atropellado, tenía varias fracturas y su estado de salud era delicado, pues algunas de sus heridas estaban infestadas de gusanos. Desde entonces, ha permanecido bajo cuidado veterinario mientras avanza en un proceso de recuperación que todavía está lejos de terminar.

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Chiqui, el perro que fue atropellado y necesita una nueva cirugía para volver a caminar

Hace un mes, gracias a las donaciones de varias personas, pudo ser sometido a una primera cirugía con un ortopedista en Barranquilla. Sin embargo, su evolución no ha sido la esperada y ahora necesita una nueva intervención para continuar con su recuperación.

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Chiqui necesita una nueva cirugía

Actualmente, Chiqui tiene mucho dolor y presenta dificultades para movilizarse. De acuerdo con la Fundación Koralia, organización que está acompañando su caso, el perro se está arrastrando para poder desplazarse y necesita ser internado nuevamente.

La nueva intervención requiere, además, un proceso de fisioterapia posterior, para cubrir estos procedimientos y su atención veterinaria, la fundación calcula que necesita reunir aproximadamente COP 4 millones. “Solo quiero recuperarme, dejar de sentir dolor y volver a caminar”, es el mensaje con el que la fundación busca llamar la atención sobre su situación.

La Fundación Koralia está solicitando donaciones para reunir el dinero que necesita esta semana y continuar con el tratamiento de Chiqui. Las personas interesadas en ayudar pueden conocer los detalles para realizar un aporte a través del perfil de Instagram de la fundación.

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¿Cómo cuidar a un perro después de una cirugía?

El Centro de Especialidades Veterinarias de Estados Unidos explica que cada perro puede necesitar cuidados diferentes después de una cirugía, dependiendo del procedimiento al que haya sido sometido. Sin embargo, hay algunas recomendaciones generales que pueden ayudar durante su recuperación:

Controlar la alimentación: la falta de apetito puede presentarse después de una cirugía debido a los efectos de la anestesia o las náuseas. Si el perro no quiere comer, se pueden ofrecer pequeñas cantidades de alimento ligero, siempre teniendo en cuenta las indicaciones del veterinario.

Administrar los medicamentos según las indicaciones: los analgésicos y otros medicamentos deben suministrarse en las dosis y horarios establecidos por el veterinario. No se deben administrar medicamentos de uso humano sin consultar previamente, ya que algunos pueden resultar peligrosos para los perros.

Cada perro puede necesitar cuidados diferentes después de una cirugía, dependiendo del procedimiento al que haya sido sometido. Sin embargo, hay algunas recomendaciones generales que pueden ayudar durante su recuperación. Foto: Freepik

Preparar un espacio cómodo para descansar: el animal necesita un lugar tranquilo, limpio y con una cama adecuada para recuperarse.

Limitar la actividad física: después de una cirugía, los saltos, las carreras y los movimientos bruscos pueden afectar la recuperación e incluso provocar que una herida vuelva a abrirse.

Prestar atención a cambios durante la recuperación: algunos efectos, como pequeños temblores o una tos leve después de la anestesia, pueden presentarse temporalmente. Sin embargo, si los síntomas persisten, empeoran o aparecen otras señales que llamen la atención, lo adecuado es comunicarse con un especialista.

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