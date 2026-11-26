Durante el encuentro, los asistentes podrán recorrer los puestos de más de 20 emprendimientos, disfrutar de música en vivo y…

La Fundación Doggy In Home, organización sin animo de lucro ubicada en Bogotá, prepara una jornada especial para reunir fondos y hacer frente a las deudas que enfrenta actualmente. Se trata del Doggy Bazzar Navideño, un evento que se realizará el sábado 19 de diciembre, entre las 11:00 a. m. y las 5:00 p. m., en las instalaciones de la fundación, ubicadas en la calle 81A #109-27, barrio Bolivia, localidad de Engatvá.

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Durante el encuentro, los asistentes podrán recorrer los puestos de más de 20 emprendimientos, disfrutar de música en vivo y encontrar diferentes opciones de comida, como empanadas, postres y bebidas. También habrá talleres creativos dirigidos por voluntarios, un desfile de los perros de la fundación y un bingo cuyo premio mayor será de COP 1.000.000.

Los cartones para participar en el bingo tendrán un valor de COP 30.000 por unidad o dos por COP 50.000. La actividad está prevista para las 4:00 p. m., acompañada de un canelazo.

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Una Navidad especial para los animales rescatados

Además del bazar, la fundación invita a participar en su actividad de Secret Santa, una iniciativa que busca conectar a los animales rescatados con personas que quieran convertirse en sus padrinos navideños.

La propuesta consiste en elegir a uno de los perros de la fundación, conocerlo y convertirse en su Santa secreto. Para hacerlo, las personas podrán agendar una visita, llevarle un regalo y compartir un momento con él. Esta actividad estará disponible del 1 al 31 de diciembre.

Quienes deseen participar deben registrar sus datos en el formulario que la fundación comparte en sus historias de redes sociales (instagram @doggyinhome), agendar la visita, conseguir un regalo y, como parte de la experiencia, llevar una carta para su ahijado de cuatro patas.

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La Fundación Doggy In Home espera que esta última actividad del año le permita reunir los recursos necesarios para terminar 2026, reducir sus obligaciones económicas y comenzar 2027 sin deudas.

Por eso, invita a las familias y a las personas interesadas en apoyar el bienestar animal a sumarse al Doggy Bazzar Navideño. La entrada está abierta al público y cada compra, participación en el bingo o aporte a las actividades representa una oportunidad para contribuir al sostenimiento de la fundación y al cuidado de los animales que allí reciben atención.

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