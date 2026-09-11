Bianca llegó con sus nueve cachorros y ahora buscan ayuda para salir adelante

Por ahora, entre las principales necesidades de la familia están la alimentación y la desparasitación, además de los cuidados que…

La fundación Animal Love compartió la historia de Bianca y sus nueve cachorros a través de sus redes sociales, donde presentó a la familia y pidió el apoyo de las personas que quieran contribuir con su cuidado. En el video publicado por la fundación se pueden observar los nueve cachorros, mientras una de las integrantes de la organización explica que estas diez vidas necesitan apoyo para comenzar esta nueva etapa.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Por ahora, entre las principales necesidades de la familia están la alimentación y la desparasitación, además de los cuidados que requieren los cachorros durante sus primeros meses de vida.

Publicidad

La fundación también explicó que más adelante deberán asumir otros gastos relacionados con su crecimiento, como las vacunas y los controles veterinarios.

Le recomendamos leer: Tras los incendios en Tolima, buscan esterilizar a más de 100 perros y gatos

¿Cómo ayudar a Bianca y sus cachorros?

Animal Love hizo un llamado a quienes quieran convertirse en padrinos de alguno de los cachorros o realizar una donación para contribuir con los gastos de esta familia. Las personas interesadas en ayudar pueden comunicarse directamente con Animal Love a través de sus redes sociales, donde encontrarán información sobre las diferentes formas de apoyar a Bianca y sus nueve bebés.

La fundación espera contar con el respaldo de su comunidad para brindarles los cuidados que necesitan y acompañarlos durante esta primera etapa.

Le puede interesar: Osito, Milo, Beto y otros tres perros necesitan ayuda para tener sus sillas de ruedas

Consejos para cuidar la salud de un cachorro

Durante los primeros meses de vida, los cachorros requieren de cuidados especiales para crecer y prevenir problemas de salud. Expertos de Ringo, empresa especializada en la comercialización de alimentos para perros, señalan cinco factores que los cuidadores deben tener en cuenta:

Calendario de vacunación: las vacunas deben comenzar a administrarse desde las cinco semanas de edad y el proceso debe quedar registrado en una cartilla de vacunación hasta completar el esquema.

las vacunas deben comenzar a administrarse desde las cinco semanas de edad y el proceso debe quedar registrado en una cartilla de vacunación hasta completar el esquema. Correcta alimentación: la cantidad de alimento que necesita un cachorro varía según su tamaño, edad y nivel de actividad. Acá, lo recomendable es consultar con un veterinario de confianza cuál es la porción adecuada y elegir alimentos que aporten los nutrientes necesarios para su desarrollo.

la cantidad de alimento que necesita un cachorro varía según su tamaño, edad y nivel de actividad. Acá, lo recomendable es consultar con un veterinario de confianza cuál es la porción adecuada y elegir alimentos que aporten los nutrientes necesarios para su desarrollo. Cuide su higiene: acostumbrar al cachorro desde pequeño a las rutinas de higiene también es cuidado. El cepillado, la limpieza de ojos y oídos, el corte de uñas y los baños son algunos de los cuidados que deben hacerse.

acostumbrar al cachorro desde pequeño a las rutinas de higiene también es cuidado. El cepillado, la limpieza de ojos y oídos, el corte de uñas y los baños son algunos de los cuidados que deben hacerse. Educación: la adaptación de un cachorro a un hogar requiere paciencia y constancia. Es necesario enseñarle cuáles son los comportamientos adecuados, sin recurrir a castigos físicos o agresivos, ya que estos pueden generar miedo y afectar su comportamiento.

la adaptación de un cachorro a un hogar requiere paciencia y constancia. Es necesario enseñarle cuáles son los comportamientos adecuados, sin recurrir a castigos físicos o agresivos, ya que estos pueden generar miedo y afectar su comportamiento. Ejercicio o actividad física: los cachorros suelen tener bastante energía y necesitan espacios para jugar y mantenerse activos. Los paseos, cuando el esquema de vacunación lo permita, y los momentos de juego favorecen su bienestar y socialización.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱