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Tras los incendios en Tolima, buscan esterilizar a más de 100 perros y gatos

La organización Doc Pet’s y el médico veterinario Óscar Jiménez se unieron para llevar jornadas de esterilización a veredas apartadas del Tolima, donde han identificado una alta presencia de perros y gatos sin esterilizar en medio de la emergencia por los incendios forestales. Así puede ayudar.

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La Red Zoocial
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10 de septiembre de 2026 – 09:00 a. m.
Inauguran primera clínica móvil para atender a perros y gatos en Tolima
La organización busca apoyo para cubrir el costo de las cirugías de esterilización de animales afectados por la emergencia.
Foto: Secretaría de Interior del Tolima

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La emergencia por los incendios forestales en el departamento del Tolima también ha puesto en evidencia la situación de sobrepoblación de perros y gatos en zonas rurales apartadas. La organización Doc Pet’s Esterilizaciones Caninas Felinas, en medio de las visitas que realiza para llevar ayudas a los animales afectados por las llamas, ha encontrado una alta presencia de animales sin esterilizar.

La organización también señaló que, de acuerdo con el último reporte de vacunación antirrábica, en el Tolima habría más de 225.000 animales sin esterilizar. Esta situación aumenta el riesgo de que la población de perros y gatos continúe creciendo, especialmente en un contexto de emergencia en el que muchos animales han quedado expuestos al abandono y a condiciones de vulnerabilidad.

Por esta razón, Doc Pet’s decidió emprender acciones para atender esta problemática y anunció una alianza con el médico veterinario Óscar Jiménez para realizar jornadas de esterilización en zonas rurales. “Claramente, ante esta emergencia no podemos dejarlos solos”, señalaron. La esterilización es una medida necesaria para evitar que el número de animales en situación de abandono siga aumentando.

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El objetivo de la campaña es realizar más de 100 cirugías antes de finalizar septiembre. Cada procedimiento tiene un costo de COP 70.000, por lo que Doc Pet’s está invitando a las personas a apadrinar una esterilización y contribuir con los gastos veterinarios.

Las personas interesadas en apoyar la campaña pueden consultar los canales oficiales de donación y las actualizaciones sobre las jornadas en la cuenta de Instagram de Doc Pet’s, @docpets_umq.

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¿Qué es Doc Pet’s?

Doc Pet’s es una organización conformada por médicos veterinarios que realiza jornadas masivas de esterilización para perros y gatos en diferentes regiones de Colombia. Su trabajo busca contribuir a la reducción de la sobrepoblación y prevenir situaciones de abandono, especialmente en comunidades donde el acceso a este tipo de procedimientos veterinarios es limitado.

De acuerdo con Jennifer López, representante legal de la organización, Doc Pet’s ha realizado más de 20.000 cirugías en distintas zonas del país. La entidad trabaja junto con voluntarios y organizaciones locales para llevar jornadas gratuitas o de bajo costo a comunidades que requieren atención, incluyendo animales que viven en las calles y mascotas con hogar.

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