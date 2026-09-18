El momento conmovió a los invitados, pero para Amie significó mucho más que tener a su…

A sus 16 años, Billy ya no tenía la misma energía de antes, sus piernas eran más débiles y caminar le tomaba más esfuerzo. Aun así, recorrió junto a Amie el camino hasta el altar.

Billy llegó a la vida de Amie cuando ella tenía 13 años. Desde entonces, los dos crecieron juntos y el perro la acompañó durante buena parte de su adolescencia y vida adulta. Por eso, cuando llegó el día de su boda, ella tenía claro que quería que él también estuviera presente.

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Billy llevó a su dueña al altar y pocos días después murió: así fue su última despedida

El momento conmovió a los invitados, pero para Amie significó mucho más que tener a su perro en las fotos de la boda. Después de cumplir con su misión, el perro descansó en una cama ubicada cerca del lugar de la ceremonia, desde ahí, acompañado por sus seres queridos, vio a Amie casarse.

“Billy, eres una absoluta pequeña leyenda. Tú lo hiciste”, escribió Amie al recordar aquel momento.

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Billy murió cuatro días después de la boda

La historia tuvo un desenlace que Amie no esperaba tener que contar tan pronto. El pasado sábado 12 de septiembre, confirmó la muerte de Billy. El perro murió en paz, en su cama y rodeado de las personas que más lo querían.

Amie contó en sus redes sociales que Billy estuvo acompañado por sus peluches favoritos y su manta durante sus últimos momentos. “Si el amor hubiera podido salvarlo, habría vivido para siempre”, escribió al despedirse de su compañero.

Para ella, su muerte llegó demasiado pronto, aunque sabía que Billy ya tenía 16 años, aseguró que nunca habría considerado suficientes los años que pudieron compartir. “No importa cuántos años haya tenido con él, siempre hubiera querido más”, expresó.

La despedida ocurrió apenas cuatro días después de la boda, por eso, Amie describió esa semana como la que reunió “el mejor y peor día” de su vida.

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