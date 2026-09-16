Desde hace varios días, familiares, rescatistas y voluntarios han realizado diferentes recorridos por los vestigios de la edificación para intentar ubicar al felino. Aunque en principio habría sido visto dentro de uno de los pisos del conjunto, hasta el momento no ha…

Merlín es un gato que permanece desaparecido desde el terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto. Ahora, voluntarios y autoridades intensifican su búsqueda ante la demolición programada del Conjunto Residencial Guadalupe, en Cali, donde se cree que podría encontrarse.

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Buscan rescatar a un gato atrapado antes de la demolición de un edificio en Cali

Desde hace varios días, familiares, rescatistas y voluntarios han realizado diferentes recorridos por los vestigios de la edificación para intentar ubicar al felino. Aunque en principio habría sido visto dentro de uno de los pisos del conjunto, hasta el momento no ha sido posible confirmar su paradero.

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La búsqueda ocurre mientras avanza el proceso de demolición de las edificaciones que resultaron inhabitables tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto. El Conjunto Residencial Guadalupe está entre las estructuras que serán intervenidas y, de acuerdo con los reportes conocidos, su demolición está prevista para este 16 de septiembre.

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Así buscan a Merlín

La Unidad Administrativa Especial de Protección Animal de Cali señaló que las labores para encontrar a Merlín no se han detenido. En articulación con la Defensa Civil, la Policía, voluntarios y equipos especializados, se han realizado ingresos y recorridos de inspección en diferentes zonas de la estructura.

La búsqueda ha incluido caninos especializados, drones, cámaras térmicas, areneros y posibles huellas, además de refugios y otros lugares de difícil acceso donde podría estar el animal.

“Hasta ahora, no hemos encontrado evidencia que confirme la presencia de Merlín, pero cada información recibida está siendo verificada. Seguimos buscando, seguimos trabajando, seguimos protegiendo la vida. Cali somos todos cuando trabajamos unidos por la protección de los animales”, señaló la entidad en una publicación en redes sociales.

El caso de Merlín se suma a otros rescates que han ocurrido en las estructuras afectadas por el terremoto. En días anteriores, voluntarios lograron sacar con vida a un perro y a una gata que se encontraban atrapados en el sótano del edificio.

La situación también ha llevado a organizaciones animalistas a pedir que, antes de avanzar con las demoliciones, se establezcan mecanismos de búsqueda para verificar si todavía hay animales dentro de las edificaciones afectadas.

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¿Qué ha pasado con los animales tras el terremoto?

De acuerdo con un balance de la Empresa de Desarrollo y Renovación Urbana (EDRU) con corte al 2 de septiembre, 231 animales de compañía habían sido rescatados y 110 ya habían sido adoptados. Además, cerca de 50 de los animales que ingresaron con vida al Centro de Bienestar Animal ya habían logrado reencontrarse con sus familias, mientras otros permanecían bajo cuidado de la entidad a la espera de ser reconocidos por sus responsables.

Las familias que todavía buscan a sus perros o gatos pueden consultar las redes sociales de la Unidad Administrativa Especial de Protección Animal y las publicaciones del Centro de Bienestar Animal, donde se han compartido fotografías de algunos de los animales encontrados después de la emergencia.

Para identificar una mascota, las autoridades han recomendado presentar fotografías o videos del animal y, en caso de tenerlos, documentos como el carné de vacunación o la historia clínica que permitan demostrar el vínculo con la mascota.

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