Perrita abandonada necesita quimioterapia: esta es la historia de Hannah María

Ahora la perrita está en un lugar seguro y recibe atención, cariño…

Hannah María enfermó y cuando más necesitaba ayuda, la persona que estaba a cargo de su cuidado decidió abandonarla. La perrita terminó en las calles de Barranquilla, donde tuvo que enfrentar sola una infección que afectó gravemente su piel. Sus heridas hicieron que algunas personas la rechazaran e incluso la amenazaran. Durante un tiempo, Hannah tuvo que sobrevivir en medio de estas difíciles condiciones, hasta que fue encontrada y rescatada por la Fundación Salvando Patitas.

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Ahora la perrita está en un lugar seguro y recibe atención, cariño y los cuidados que necesita para recuperarse. Pero todavía tiene un largo camino por delante. La perrita requiere quimioterapia, pero antes de iniciar este tratamiento es necesario conocer con exactitud cuál es su estado de salud. Para esto, debe someterse a varios exámenes que permitirán determinar cómo avanzar con su recuperación.

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¿Cómo ayudar a Hannah María?

De acuerdo con la fundación, tres madrinas ya se sumaron a su caso y ayudaron con algunos de los gastos que ha generado su atención, entre ellos el transporte, la limpieza y un día de hospitalización. Sin embargo, Salvando Patitas está buscando 27 personas que puedan aportar COP10.000 para reunir el dinero necesario para los exámenes y continuar con la atención de la perrita.

Quienes quieran apoyar pueden comunicarse directamente con Salvando Patitas a través de sus redes sociales, donde recibirán información sobre las diferentes formas de realizar el aporte.

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¿Cómo denunciar un caso de maltrato o abandono animal?

Si conoce un caso de maltrato o un animal que se encuentre en riesgo, existen varios canales para informar a las autoridades y solicitar atención.

Fiscalía General de la Nación: puede denunciar casos de maltrato animal a través de la línea 122, acudir a la sede de la Fiscalía más cercana o ingresar a su página web para diligenciar el formulario de denuncia.

Policía Nacional: si se trata de una situación de maltrato animal que requiere atención inmediata, puede comunicarse con la línea 123. También puede acudir al CAI (Centro de Atención Inmediata) más cercano para solicitar ayuda y reportar el caso.

Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma): es el grupo especializado de la Fiscalía General de la Nación encargado de investigar los casos de maltrato animal. Las personas que conozcan un posible caso pueden denunciarlo ante las autoridades para que se adelanten las investigaciones correspondientes.

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