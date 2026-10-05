El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) preparó una agenda de actividades académicas, culturales y pedagógicas para promover el respeto, el cuidado y la convivencia responsable con los…

Adopciones, encuentros pedagógicos, actividades sobre convivencia con animales de compañía y jornadas de sensibilización hacen parte de la programación que tendrá Bogotá hasta el próximo 12 de octubre, como parte de la XIV Semana Distrital de Protección y Bienestar Animal (PYBA), que este año tiene como lema “Mi Corazón es Animalista”.

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Bogotá celebra la semana del bienestar animal con adopciones, esterilizaciones y más

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) preparó una agenda de actividades académicas, culturales y pedagógicas para promover el respeto, el cuidado y la convivencia responsable con los animales. La programación comenzó el 2 de octubre, pero todavía quedan varias actividades abiertas al público.

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Según Antonio Hernández Llamas, director del IDPYBA, en Bogotá hay cerca de cuatro millones de perros y gatos que viven con sus familias interespecie. “En Bogotá hay cerca de 4 millones de perros y gatos que viven con sus familias interespecie en donde el corazón animalista es evidente”, señaló.

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Estos son los planes que quedan de la Semana PYBA:

Lunes 5 de octubre

La programación continúa este lunes con una jornada de adopción comunitaria, desarrollada en el marco de la estrategia “El Vecino Buena Pata”. La actividad se realizará de 10:00 a. m. a 11:00 a. m. en la sede Venado de Oro del Instituto Humboldt, ubicada en la avenida Paseo Bolívar (Circunvalar) #16-20.

Ese mismo día se realizará, además, el lanzamiento de “Huella normativa”, una iniciativa relacionada con la Biblioteca Jurídica del IDPYBA, de manera virtual.

Martes 6 de octubre

El martes estará dedicado a la convivencia entre personas y animales de compañía en espacios residenciales. El encuentro “Bienestar Animal y Convivencia en la Propiedad Horizontal: porque compartimos el mismo espacio” se llevará a cabo de 12:00 p. m. a 5:00 p. m. en Compensar Calle 94, ubicada en la calle 94 #23-43.

Miércoles 7 de octubre

El lanzamiento de los Objetivos de Desarrollo para la Protección y Bienestar Animal (ODPA) – Red Doméstica se realizará de 9:00 a. m. a 11:00 a. m. en el CEFE Chapinero, ubicado en la calle 82 #10-69.

Jueves 8 de octubre

La jornada comenzará con el Encuentro de Consejeros y Consejeras PYBA 2026, programado de 2:00 p. m. a 4:00 p. m. en el Club Animalista, ubicado en la calle 54A #14-65.

Además, se realizará la Gran Maratón Radial “El Vecino Buena Pata” en Todelar, en la avenida carrera 20 #83-64. El espacio de La Voz de Bogotá será de 12:00 p. m. a 4:00 p. m., mientras que Animales de Radio tendrá lugar de 4:00 p. m. a 5:00 p. m.

Viernes 9 de octubre

Para este día está programada la Conmemoración del Día de las y los Proteccionistas, con invitadas especiales. De acuerdo con la programación del IDPYBA, los cupos para esta actividad ya están llenos.

Sábado 10 de octubre

El fin de semana tendrá actividades en el marco de Rock al Parque, donde se desarrollarán acciones pedagógicas contra el maltrato animal y sobre tenencia y convivencia responsable con animales de compañía. La programación será en el Parque Simón Bolívar, de 1:00 p. m. a 10:00 p. m.

Ese mismo día habrá una jornada de adopción en el Centro Comercial Cafam Floresta, de 10:00 a. m. a 5:00 p. m.

Domingo 11 de octubre

Las actividades pedagógicas sobre maltrato animal, tenencia y convivencia responsable continuarán en Rock al Parque. La jornada será en el Parque Simón Bolívar, de 1:00 p. m. a 10:00 p. m.

Lunes 12 de octubre

La XIV Semana Distrital de Protección y Bienestar Animal finalizará con una última jornada de actividades pedagógicas en Rock al Parque. El encuentro se realizará en el Parque Simón Bolívar, de 1:00 p. m. a 9:00 p. m.

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La programación hace parte de una iniciativa que busca que los ciudadanos reconozcan las acciones cotidianas que contribuyen a la protección de los animales. Para el IDPYBA, cuidar, proteger y amar a un animal, denunciar casos de maltrato y reconocer a los animales como seres sintientes son algunas de las acciones que reflejan ese “corazón animalista”.

Así, durante los próximos días, los bogotanos tendrán diferentes espacios para aprender sobre bienestar animal, conocer iniciativas de protección, apoyar procesos de adopción y reflexionar sobre la convivencia responsable con perros y gatos.

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