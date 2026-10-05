El joven, quien anteriormente ha participado en rescates y procesos de adopción de animales, compartió en sus redes sociales el proceso que permitió encontrarles familias a estos felinos.

Una gata y sus crías que se encontraban en estado de abandono y vulnerabilidad en una obra de construcción tuvieron una nueva oportunidad luego de ser rescatadas por el creador de contenido Julián Pinilla, también conocido en redes sociales como “El chico de la ruana”.

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Julián Pinilla rescata a una gata y a sus crías de una obra de construcción

Según relató Pinilla en un video publicado en sus redes sociales (@julianpinillaa), en la obra fueron encontrados cuatro gatos bebés junto a su madre. La gata fue más difícil de rescatar, pero finalmente lograron ponerla a salvo junto con sus crías. Posteriormente, los felinos recibieron atención y cuidados mientras se adelantaba la búsqueda de hogares para ellos. Además, debido a que estaban infestados de pulgas, tuvieron que ser bañados y durante su recuperación recibieron comida húmeda, pollo y concentrado.

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El caso de la madre llamó especialmente la atención. De acuerdo con lo explicado por Pinilla, la gata habría tenido crías cinco veces en un solo año. Ante esta situación, hizo énfasis en la importancia de la esterilización como una medida para evitar la reproducción y prevenir que más animales terminen en condiciones de abandono.

“Lo más preocupante es que la mamita ha dado crías cinco veces en tan solo un año. Esto no puede seguir pasando, por eso la importancia de esterilizar”, señaló el creador de contenido.Julián Pinilla rescata a una gata y a sus crías de una obra de construcción y les consigue hogar

Familias les dieron una nueva oportunidad a los gatos

Después del rescate y de los cuidados iniciales, varios de los gatos encontraron nuevas familias. En el video, Pinilla compartió algunos de los momentos en los que las personas que decidieron adoptarlos expresaron su compromiso con los animales.

Una de las nuevas cuidadoras aseguró: “Me comprometo a cuidarlos mucho y darles mucho amor”. Otra de las adoptantes manifestó su intención de ofrecerle al gato un hogar seguro y brindarle el mismo cariño que espera recibir de él. “Prometo darle el hogar y el amor que necesita, como él me lo da a mí”, expresó.

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Una tercera adoptante también compartió su emoción por recibir al animal y aseguró que estaba feliz de poder ofrecerle un espacio seguro. En el video, además, invitó a otras personas a apoyar este tipo de procesos y a compartir las historias para ayudar a más animales que necesitan una familia.

El rescate se suma a las acciones que Pinilla ha mostrado anteriormente en sus redes sociales relacionadas con animales en condición de vulnerabilidad. En esta ocasión, además de conseguir hogares para los gatos, el creador aprovechó el caso para insistir en la importancia de la esterilización, especialmente ante situaciones de reproducción constante que pueden terminar aumentando el número de animales abandonados.

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