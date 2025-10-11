Bogotá lanza campaña para que dueños recojan las heces de sus mascotas en la calle

Tener un animal de compañía no solo implica una responsabilidad individual de cuidado, atención, tiempo y bienestar, sino también un compromiso con la comunidad. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) lanzó esta semana la campaña “La cagada es no recoger”, cuyo objetivo es promover en la ciudadanía el buen hábito de recoger las heces de los animales de compañía en el espacio público de Bogotá.

“Recoger las excretas no solo es un acto de civismo, sino también una forma de proteger la salud, el bienestar y la convivencia en los espacios compartidos”, afirma Antonio Hernández Llamas, director del IDPYBA.

Las actividades pedagógicas del Instituto abordan temas como el impacto de las heces en la salud pública, los riesgos ambientales derivados de su inadecuada disposición, las obligaciones normativas que rigen la tenencia y la convivencia responsable, entre otros temas.

¿Por qué es importante recoger las heces de los animales?

El IDPYBA hace un llamado de atención, puesto que el aumento de animales de compañía en la ciudad puede “incrementar el riesgo de enfermedades zoonóticas y la contaminación de los espacios urbanos”.

Por esta razón, mantener una adecuada salud e higiene de los animales, así como recoger sus excrementos en espacios públicos, ayuda a prevenir la propagación de enfermedades y proteger el ambiente y la salud de las personas al mismo tiempo que se evitan problemas de convivencia que afectan incluso la seguridad y bienestar de las mascotas.

“Los conflictos de convivencia en propiedad horizontal y en el entorno vecinal son una de las principales causas de consulta ante el Centro de Atención Jurídica del IDPYBA. Cerca del 45% de los casos corresponden a temas como la no recolección de excretas, el uso inadecuado de la traílla o el bozal, los incidentes por mordeduras y la falta de educación y buena tenencia”, agrega Hernández.

¿Me pueden multar si no recojo los excrementos de mi mascota?

No recoger en el espacio público o zonas comunes de conjuntos residenciales los excrementos de las mascotas, según el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Policía, genera una multa tipo 1, que actualmente equivale a COP 94.900.

