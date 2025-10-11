Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

La Red Zoocial

Bogotá lanza campaña para que dueños recojan las heces de sus mascotas en la calle

Ante los problemas de salubridad y convivencia ocasionados por la falta de compromiso de algunos dueños que no recogen los excrementos de sus mascotas, el distrito lanzó la campaña “La cagada es no recoger”.

La Red Zoocial
La Red Zoocial
11 de octubre de 2025 - 03:10 p. m.
Tener un animal de compañía no solo implica una responsabilidad individual de cuidado, atención, tiempo y bienestar, sino también un compromiso con la comunidad.
Tener un animal de compañía no solo implica una responsabilidad individual de cuidado, atención, tiempo y bienestar, sino también un compromiso con la comunidad.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) lanzó esta semana la campaña “La cagada es no recoger”, cuyo objetivo es promover en la ciudadanía el buen hábito de recoger las heces de los animales de compañía en el espacio público de Bogotá.

“Recoger las excretas no solo es un acto de civismo, sino también una forma de proteger la salud, el bienestar y la convivencia en los espacios compartidos”, afirma Antonio Hernández Llamas, director del IDPYBA.

Vínculos relacionados

Mechuda fue abandonada en una caja en Soacha y ahora busca una segunda oportunidad
“Dejen de ser tan ignorantes”: Camilo Veterinario alerta sobre práctica en gatos
“Pago lo que sea necesario”: refugio responde a hombre que quiso pagar por perro

Las actividades pedagógicas del Instituto abordan temas como el impacto de las heces en la salud pública, los riesgos ambientales derivados de su inadecuada disposición, las obligaciones normativas que rigen la tenencia y la convivencia responsable, entre otros temas.

¿Por qué es importante recoger las heces de los animales?

El IDPYBA hace un llamado de atención, puesto que el aumento de animales de compañía en la ciudad puede “incrementar el riesgo de enfermedades zoonóticas y la contaminación de los espacios urbanos”.

Por esta razón, mantener una adecuada salud e higiene de los animales, así como recoger sus excrementos en espacios públicos, ayuda a prevenir la propagación de enfermedades y proteger el ambiente y la salud de las personas al mismo tiempo que se evitan problemas de convivencia que afectan incluso la seguridad y bienestar de las mascotas.

“Los conflictos de convivencia en propiedad horizontal y en el entorno vecinal son una de las principales causas de consulta ante el Centro de Atención Jurídica del IDPYBA. Cerca del 45% de los casos corresponden a temas como la no recolección de excretas, el uso inadecuado de la traílla o el bozal, los incidentes por mordeduras y la falta de educación y buena tenencia”, agrega Hernández.

¿Me pueden multar si no recojo los excrementos de mi mascota?

No recoger en el espacio público o zonas comunes de conjuntos residenciales los excrementos de las mascotas, según el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Policía, genera una multa tipo 1, que actualmente equivale a COP 94.900.

Video Thumbnail

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

Conoce más

Temas recomendados:

La Red Zoocial

Animales

Mascotas

Noticias hoy

El Espectador

Bogotá

Recoger popo de los animales

Multas por no recoger el popo

Perros

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.