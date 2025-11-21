Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

La Red Zoocial

Llega a Cali el Famy Fest Pets, el nuevo festival dedicado al bienestar animal

El evento se realizará este sábado 22 de noviembre en el Centro de Eventos Verde Arena y contará con una programación enfocada en el fortalecimiento del vínculo humano–animal.

La Red Zoocial
La Red Zoocial
21 de noviembre de 2025 - 06:30 p. m.
El festival integrará espacios de formación, actividades lúdicas y zonas interactivas para que los asistentes puedan disfrutar junto a sus mascotas.
El festival integrará espacios de formación, actividades lúdicas y zonas interactivas para que los asistentes puedan disfrutar junto a sus mascotas.
Foto: Cortesía
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Por primera vez, la capital del Valle del Cauca será escenario del Famy Fest Pets, un encuentro que busca reunir a más de 3.000 familias junto a sus animales de compañía en una jornada diseñada para promover el bienestar animal.

El evento, organizado por Famy Hub, se realizará el próximo sábado 22 de noviembre en el Centro de Eventos Verde Arena y contará con una programación enfocada en el fortalecimiento del vínculo humano–animal.

Vínculos relacionados

Revelan los nombres de gato más populares para el año 2025: conózcalos aquí
Nuevo botón permite que los perros controlen electrodomésticos y participen más en el hogar
Joven con cáncer pidió comida para perros y gatos en lugar de flores para su funeral
Coronel Bizcocho, el perrito maltratado que fue adoptado por la Policía: esta es su historia

“El Famy Fest Pets nace con el propósito de fortalecer el vínculo entre humanos y animales. Más que una feria, es una experiencia educativa, emocional y recreativa”, afirmó Melissa Olaya, cofundadora de Famy Hub.

El festival integrará espacios de formación, actividades lúdicas y zonas interactivas para que los asistentes puedan disfrutar junto a sus mascotas de una experiencia cercana, dinámica y enriquecedora.

El evento contará con tres ejes principales. En el Escenario Principal se desarrollarán conferencias y demostraciones a cargo de expertos en bienestar, comportamiento, salud y educación animal. Allí se abordarán temas como atención en emergencias, primeros auxilios para mascotas, comunicación y lenguaje corporal, alimentación consciente, salud preventiva, manejo emocional, ansiedad, reactividad y socialización.

La Zona de Talleres ofrecerá microactividades y asesorías personalizadas orientadas al aprendizaje práctico. Las familias podrán participar en ejercicios de enriquecimiento ambiental, rutinas de autocuidado para mascotas y actividades diseñadas para comprender mejor las necesidades físicas y emocionales de los animales.

Además, las Zonas de Experiencia incluirán espacios recreativos como agility, piscina de pelotas, tetherball, zona picnic y áreas de actividades creativas. Estos escenarios buscarán incentivar el juego, la exploración y la interacción entre los peludos y sus cuidadores. También habrá activaciones especiales a lo largo del día.

Durante la jornada, la empresa enfocada en productos de mascotas Gabrica participará con actividades lúdicas relacionadas con las marcas que representa, como Hills, Zoetis, Adaptil, Grand Vita, Healthy Bites y Dogo. La empresa dispondrá de espacios diseñados para promover el bienestar animal a través del juego y la educación, e incluirá obsequios, descuentos y muestras de alimentos y snacks para los asistentes.

El Famy Fest Pets se proyecta como un punto de encuentro para quienes buscan información confiable sobre salud y cuidado animal, y al mismo tiempo, un espacio de diversión en familia.

Video Thumbnail

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

Temas recomendados:

La Red Zoocial

Animales

Mascotas

Noticias hoy

El Espectador

Perros

Gatos

Cali

Estilo de Vida

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.