Llega a Cali el Famy Fest Pets, el nuevo festival dedicado al bienestar animal

El festival integrará espacios de formación, actividades lúdicas y zonas interactivas para que los asistentes puedan disfrutar junto a sus mascotas. Foto: Cortesía

Por primera vez, la capital del Valle del Cauca será escenario del Famy Fest Pets, un encuentro que busca reunir a más de 3.000 familias junto a sus animales de compañía en una jornada diseñada para promover el bienestar animal.

El evento, organizado por Famy Hub, se realizará el próximo sábado 22 de noviembre en el Centro de Eventos Verde Arena y contará con una programación enfocada en el fortalecimiento del vínculo humano–animal.

“El Famy Fest Pets nace con el propósito de fortalecer el vínculo entre humanos y animales. Más que una feria, es una experiencia educativa, emocional y recreativa”, afirmó Melissa Olaya, cofundadora de Famy Hub.

El festival integrará espacios de formación, actividades lúdicas y zonas interactivas para que los asistentes puedan disfrutar junto a sus mascotas de una experiencia cercana, dinámica y enriquecedora.

El evento contará con tres ejes principales. En el Escenario Principal se desarrollarán conferencias y demostraciones a cargo de expertos en bienestar, comportamiento, salud y educación animal. Allí se abordarán temas como atención en emergencias, primeros auxilios para mascotas, comunicación y lenguaje corporal, alimentación consciente, salud preventiva, manejo emocional, ansiedad, reactividad y socialización.

La Zona de Talleres ofrecerá microactividades y asesorías personalizadas orientadas al aprendizaje práctico. Las familias podrán participar en ejercicios de enriquecimiento ambiental, rutinas de autocuidado para mascotas y actividades diseñadas para comprender mejor las necesidades físicas y emocionales de los animales.

Además, las Zonas de Experiencia incluirán espacios recreativos como agility, piscina de pelotas, tetherball, zona picnic y áreas de actividades creativas. Estos escenarios buscarán incentivar el juego, la exploración y la interacción entre los peludos y sus cuidadores. También habrá activaciones especiales a lo largo del día.

Durante la jornada, la empresa enfocada en productos de mascotas Gabrica participará con actividades lúdicas relacionadas con las marcas que representa, como Hills, Zoetis, Adaptil, Grand Vita, Healthy Bites y Dogo. La empresa dispondrá de espacios diseñados para promover el bienestar animal a través del juego y la educación, e incluirá obsequios, descuentos y muestras de alimentos y snacks para los asistentes.

El Famy Fest Pets se proyecta como un punto de encuentro para quienes buscan información confiable sobre salud y cuidado animal, y al mismo tiempo, un espacio de diversión en familia.

