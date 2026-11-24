La situación comenzó hace aproximadamente cuatro semanas, cuando la mujer tuvo que suspender sus labores de cuidado para recibir tratamiento médico. Aunque sus…

En el barrio Villa Mayor, en Bogotá, cerca de 40 gatos y varios perros necesitan ayuda. Los animales hacen parte de Garritas Amorosas, un refugio que atraviesa una emergencia luego de que su cuidadora fuera hospitalizada por una grave complicación de salud. Desde entonces, sus familiares han intentado hacerse cargo de ellos, pero no cuentan con las condiciones para atender a todos.

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La situación comenzó hace aproximadamente cuatro semanas, cuando la mujer tuvo que suspender sus labores de cuidado para recibir tratamiento médico. Aunque sus familiares han procurado que los animales tengan comida y agua, la atención que reciben actualmente no es suficiente para cubrir sus necesidades.

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Una de las mayores preocupaciones de la familia es el estado de salud de algunos animales. Según relataron los cuidadores, varios gatos presentan síntomas respiratorios, bajo peso y defensas comprometidas. Alrededor de tres de ellos estarían en un estado avanzado de desnutrición y necesitan atención veterinaria. Además, una de las gatas tendría una fractura en una de sus patas y una mordedura que se habría infectado. Otro de los animales tuvo que ser trasladado a una clínica veterinaria, donde permanece hospitalizado.

Ante la emergencia, los familiares acudieron al Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) para solicitar apoyo. Según la información entregada por la familia, funcionarios de la entidad visitaron el inmueble, realizaron valoraciones a los animales, practicaron algunas pruebas y suministraron medicamentos mediante inyecciones. Durante la visita, también retiraron a tres de los animales que se encontraban en estado más crítico para brindarles atención.

Adicionalmente, el lugar donde están los animales necesita una limpieza. Es necesario cambiar las cobijas, organizar los espacios y recuperar las condiciones de higiene para que los perros y gatos puedan permanecer seguros mientras se concreta su traslado.

La intención de la familia es que los animales puedan salir progresivamente del refugio, recibir valoraciones médicas y tener atención individual. Por eso, además de buscar personas que puedan recibirlos temporalmente, esperan encontrar voluntarios y profesionales veterinarios que ayuden con su recuperación.

Varios gatos presentan síntomas respiratorios, bajo peso y defensas comprometidas. Foto: Garritas Amorosas

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¿Cómo ayudar a los gatos y perros de Garritas Amorosas?

Quienes quieran realizar un aporte económico, ofrecer un hogar de paso o conocer más detalles sobre el caso pueden comunicarse con la familia al número 301 506 9046 o a través de las redes sociales del refugio Garritas Amorosas.

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