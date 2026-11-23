Con una fotografía de la felina, Lalinde compartió un mensaje en el que escribió: “Irene 🤍🤍💙 Noviembre 21 5:45 am”. La publicación recibió mensajes de apoyo de seguidores y personas cercanas al presentador, quienes le expresaron su solidaridad…

La muerte de una mascota deja un vacío difícil de explicar para quienes la consideran parte de su familia. Así lo expresó el presentador Iván Lalinde, quien atraviesa un momento difícil tras la partida de Irene, una de sus gatas, a quien despidió el pasado 21 de noviembre a través de sus redes sociales.

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Con una fotografía de la felina, Lalinde compartió un mensaje en el que escribió: “Irene 🤍🤍💙 Noviembre 21 5:45 am”. La publicación recibió mensajes de apoyo de seguidores y personas cercanas al presentador, quienes le expresaron su solidaridad ante la pérdida.

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Días después, el presentador habló en sus historias para agradecer las muestras de cariño que había recibido y contar cómo estaba viviendo el duelo. En sus palabras, reconoció que, aunque suele hablar sobre la muerte y la manera de afrontar las pérdidas, la partida de su gata lo había afectado profundamente. “Y a mí la partida de Irene me ha dado durísimo, es un hueco acá”, expresó.

También contó que no había podido leer los mensajes que le enviaron sus amigos, familiares y seguidores, cada vez que intentaba hacerlo terminaba llorando. A pesar de la tristeza, Lalinde agradeció el cariño recibido, contó que había orado y que intentaba respirar y retomar poco a poco sus actividades.

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La historia de Irene y su llegada a la vida de Iván Lalinde

Irene no fue una mascota más en la vida del presentador. Su historia juntos estuvo marcada por la paciencia y el compromiso con el bienestar animal.

En octubre de 2025, La Red Zoocial publicó una entrevista en la que Lalinde contó cómo llegaron Irene y Abril a su hogar y la manera en que ambas transformaron su vida. En esa conversación recordó que Irene había sido devuelta por cinco familias antes de encontrar su hogar.

La gata tenía algunas condiciones de salud que requerían cuidados especiales. Era sorda y tenía el paladar hendido, una característica que el presentador conoció después de adoptarla. También explicó que, al principio, Irene tenía un temperamento difícil y no era muy cercana a las personas. Sin embargo, con el tiempo, la relación entre ambos cambió, Lalinde descubrió que detrás de su carácter había una gata dulce y cariñosa con quienes lograban ganarse su confianza.

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Su historia también estuvo acompañada por Abril, su otra gata, con quien compartía varios espacios de la casa. Aunque no siempre tenían la relación más tranquila, el presentador había contado que ambas se querían a su manera.

En una de sus publicaciones, describió la particular convivencia entre las dos felinas: Irene, que por años había sido la reina de la casa, tuvo que acostumbrarse a la llegada de Abril, que la perseguía constantemente para acercarse a ella. Entre bufidos y momentos de cercanía, construyeron una relación que Lalinde describió como un vínculo de "ni contigo ni sin ti".

Ahora, tras la muerte de Irene, el presentador enfrenta su ausencia y agradece los mensajes de quienes lo han acompañado en este momento. Su historia recuerda el lugar que pueden ocupar los animales en la vida de las personas y los vínculos que se construyen con ellos a lo largo de los años.

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