La iniciativa tiene varios propósitos solidarios, entre ellos entregar 500 cenas navideñas a animales en condición de calle, reunir una tonelada de alimento para ellos, llevar 1.000 regalos a niñas y…

El próximo sábado 12 de diciembre de 2026, Kennedy será escenario de la segunda edición del Torneo Solidario de Bolirrana, una jornada organizada por la Fundación Borrachos al Rescate, en articulación con la Junta de Acción Comunal de El Carmelo 1. La actividad se realizará desde las 3:00 p. m. en el Salón Comunal del barrio El Carmelo, en Bogotá.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

La iniciativa tiene varios propósitos solidarios, entre ellos entregar 500 cenas navideñas a animales en condición de calle, reunir una tonelada de alimento para ellos, llevar 1.000 regalos a niñas y niños y apoyar a un refugio ubicado en Ciudad Bolívar.

Publicidad

Le puede interesar: ¿Cada cuánto se deben limpiar las orejas de un perro y cómo hacerlo?

La organización espera que esta actividad sea un espacio para reunir a las personas alrededor de una causa social y animalista. Por eso, además del torneo, los asistentes encontrarán cuatro bolirranas, música con DJ, animación, un espacio para bailar y venta de comida.

La jornada también será pet friendly, por lo que las personas podrán asistir con sus animales de compañía.

La actividad se realizará desde las 3:00 p. m. en el Salón Comunal del barrio El Carmelo, en Bogotá. Foto: Fundación Borrachos al Rescate

Le recomendamos leer: Murió Irene, la gata de Iván Lalinde: el presentador anunció su partida en redes sociales

¿Cómo participar en el torneo de bolirrana en Kennedy?

Las personas interesadas en participar podrán inscribirse de manera individual por un valor de COP 40.000, también está la opción para dos participantes, con un valor de COP 60.000 en total.

Los cupos son limitados y las inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de noviembre. Para reservar un lugar, los interesados pueden comunicarse a través del WhatsApp 310 281 4692. El sorteo del torneo se realizará el mismo día de la actividad, antes de comenzar las partidas.

La competencia también tendrá una premiación para los participantes. Los detalles de los premios y sus actualizaciones pueden consultarse en las redes sociales de la Fundación Borrachos al Rescate.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱