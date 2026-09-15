Defensa Civil despide a Maximus, héroe de cuatro patas que participó en varios rescates

La Defensa Civil Colombiana despidió a Maximus con un mensaje de reconocimiento y gratitud por la labor que realizó durante años junto a su guía y compañera, la voluntaria Andrea Herrera, de la Junta de Defensa Civil de Mosquera, Cundinamarca. Este perro…

A lo largo de sus 12 años de vida, Maximus acompañó a la Defensa Civil Colombiana en diferentes operaciones de búsqueda y rescate. El perro, integrante del equipo K9-SAR, murió después de una vida dedicada al servicio y dejó una huella entre quienes compartieron con él sus jornadas de trabajo.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

La Defensa Civil Colombiana despidió a Maximus con un mensaje de reconocimiento y gratitud por la labor que realizó durante años junto a su guía y compañera, la voluntaria Andrea Herrera, de la Junta de Defensa Civil de Mosquera, Cundinamarca. Este perro se destacó por su instinto para la búsqueda y localización de personas. Su primera misión fue en Salgar, Antioquia, en 2015, y desde entonces participó en diferentes emergencias dentro y fuera del país.

Publicidad

Le puede interesar: Gata adopta y amamanta a unos gatitos abandonados como si fueran sus hijos

Maximus, un perro que estuvo en varias emergencias

Durante su trayectoria como integrante del equipo K9-SAR, Maximus estuvo presente en operaciones de búsqueda y rescate en lugares como Mocoa, Quetame y la vía Quibdó-Medellín. Su trabajo también lo llevó a participar en emergencias internacionales. En 2020 hizo parte de las labores relacionadas con los huracanes que afectaron a Honduras y, en 2023, viajó a Turquía tras el terremoto que dejó miles de personas afectadas. En esta última emergencia, Maximus participó junto al equipo USAR COL-1, una unidad especializada en búsqueda y rescate urbano.

Su trayectoria terminó con una última misión en Bello, Antioquia, en 2025. De acuerdo con la Defensa Civil, fueron años en los que su capacidad de búsqueda resultó fundamental para las personas que necesitaban ser encontradas y auxiliadas.

Detrás de cada operación estuvo Andrea Herrera, voluntaria de la Defensa Civil Colombiana y guía de Maximus. La institución destacó la relación que ambos construyeron durante los años de trabajo. Además de formarlo para las labores de búsqueda, Herrera acompañó al perro en cada jornada y emergencia. “Gracias, Andrea, por formarlo, amarlo y compartirlo con Colombia”, señaló la Defensa Civil Colombiana en su mensaje de despedida.

Lea también: ¿Qué debe comer su perro según tamaño y edad? Esto dicen los expertos

Le recomendamos leer: ¿Cómo detectar enfermedades en gatos? Esto dicen los expertos

El legado de Maximus en la Defensa Civil

Con su muerte, la Defensa Civil Colombiana despide a uno de sus integrantes más especiales. Durante años, Maximus puso al servicio de las personas su instinto, entrenamiento y capacidad para localizar a quienes necesitaban ayuda.

Su historia también recuerda el papel que cumplen los perros especializados en las operaciones de búsqueda y rescate. Junto con sus guías, estos animales reciben entrenamiento para enfrentar diferentes escenarios y apoyar a los equipos de emergencia. Ahora, después de una vida dedicada al servicio, Maximus deja atrás sus años de trabajo y las numerosas jornadas compartidas con su guía.

“Gracias por todo, Máximus. Tu legado y tu huella vivirán por siempre en nuestros corazones. ¡Buen viaje al puente del arcoíris!”, destacó la Defensa Civil.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱