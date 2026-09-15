Dos o tres veces por semana, este perro recorre las instalaciones del hospital y se acerca a las personas que reciben tratamiento contra el cáncer. “Su trabajo consiste en visitar a los pacientes durante algunos de sus momentos más difíciles mientras reciben quimioterapia y…

Dylan es el primer perro de terapia que se integra formalmente al sistema de salud pública de Grecia y hace parte de Compañeros con Colas, un programa de intervención asistida por animales que busca brindar acompañamiento a pacientes del Hospital Oncológico Metaxa.

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Dylan, el perro que se convirtió en compañía para pacientes con cáncer

Dos o tres veces por semana, este perro recorre las instalaciones del hospital y se acerca a las personas que reciben tratamiento contra el cáncer. “Su trabajo consiste en visitar a los pacientes durante algunos de sus momentos más difíciles mientras reciben quimioterapia y ayudarles a distraerse del tratamiento, permitiéndoles evadirse de esa dura realidad”, explicó Sarantos Efstathopoulos, director del Hospital Oncológico Metaxa.

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Para quienes permanecen durante horas en una silla mientras reciben su tratamiento, unos minutos junto a Dylan pueden convertirse en una pausa frente a las preocupaciones. Katerina Tsilfidou, una de las pacientes del hospital, contó cómo fue su primer encuentro con el perro. “Es la primera vez que lo veo y estoy absolutamente encantada. El tratamiento pasó tan rápido que no me di cuenta y estoy muy contenta por eso”, mencionó.

Las caricias y la cercanía de Dylan también han generado una respuesta emocional entre los pacientes. Para algunos, tenerlo cerca representa un pequeño alivio frente a la tristeza y las preocupaciones que pueden acompañar el proceso. “Me transmitió una energía tan positiva. Tan solo acariciarlo y tocarlo sentí como si me entendiera, como si me quitara la tristeza que llevo dentro”, así lo describió Diamanto Mitrakou, otra paciente con cáncer.

Aunque Dylan no está para reemplazar ningún tratamiento médico, su labor busca aportar compañía y bienestar emocional a las personas durante su permanencia en el hospital.

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Dylan fue entrenado durante 18 meses para aprender a desenvolverse en un entorno hospitalario y relacionarse de manera tranquila con los pacientes. Durante su formación, los perros aprenden primero órdenes básicas. Después, son preparados para acercarse a las personas, permanecer tranquilos a su lado y responder adecuadamente ante diferentes situaciones.

Además del entrenamiento, los animales que participan en este tipo de programas deben cumplir controles de salud e higiene para garantizar que puedan ingresar a los espacios hospitalarios de manera segura.

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Cinco maneras en que los perros pueden ayudar a las personas con cáncer

Los perros pueden tener un papel importante en el bienestar de las personas que atraviesan tratamientos contra el cáncer, especialmente en aspectos relacionados con el estado de ánimo, el estrés y la actividad física. De acuerdo con Fundación Nacional para la Investigación del Cáncer (NFCR), estos son algunos de los beneficios que se han estudiado en torno a la interacción entre las personas con cáncer y los perros:

1. Los perros pueden ayudar en la detección de algunos tipos de cáncer

El olfato de los perros es mucho más desarrollado que el de los humanos y diferentes investigaciones han estudiado su capacidad para identificar compuestos asociados con algunos tipos de cáncer a través de muestras como el aliento o la orina. Sin embargo, esta capacidad todavía es objeto de investigación y no sustituye las pruebas médicas utilizadas para diagnosticar la enfermedad.

2. Pueden contribuir al bienestar físico

La interacción con animales de compañía también se ha relacionado con algunos indicadores de salud cardiovascular. La NFCR señala que las personas que tienen mascotas pueden presentar una frecuencia cardíaca y una presión arterial más bajas que quienes no las tienen.

3. Pueden mejorar el estado de ánimo

Recibir la compañía de un perro puede convertirse en un momento de distracción para quienes atraviesan un tratamiento. La fundación cita investigaciones en las que pacientes con cáncer que pasaron tiempo con perros de terapia antes de recibir tratamiento reportaron mejoras en su bienestar emocional y social.

4. Pueden ayudar a reducir el estrés

La interacción con estos animales puede estimular la liberación de endorfinas, relacionadas con el bienestar y el estado de ánimo.

5. Pasear con un perro fomenta la actividad física

Cuando el estado de salud del paciente lo permite y existe autorización médica, caminar puede ser una forma de mantenerse activo durante el tratamiento.

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