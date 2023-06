Cachorro de oso negro apareció en una playa de Florida y sorprendió a los bañistas

El curioso momento fue capturado por un turista que se encontraba en el lugar. Foto: Chris Barron

Decenas de bañistas que se encontraban en la playa de Destin, Florida, se llevaron una gran sorpresa luego de que un pequeño oso negro apareciera chapoteando entre las olas del mar. El curioso momento fue capturado por Chris Barron, un turista que se encontraba en el lugar.

En el video, que se viralizó rápidamente en redes sociales, se puede observar al animal bañándose en las aguas cristalinas del Golfo de México para luego correr por la arena y desaparecer entre los árboles.

De acuerdo con un reportaje publicado por CNN, algunos de los turistas pensaron que se trataba de un tiburón que había llegado a la orilla, por lo que salieron corriendo.

“El oso estaba bastante lejos. Mucha gente comenzó a nadar. Me preocupaba que fuera un tiburón. Me acerqué y pensé que era un perro. En ese momento, me di cuenta de que era un oso y comencé a filmar. Siguió nadando. Llegó a la orilla, se sacudió y corrió hacia la maleza en las dunas de arena. Creo que la mayoría de la gente estaba sorprendida en lugar de asustada. Uno no espera ver un oso en el Golfo de México”, dijo Barron a CNN.

Por su parte, Steffani Saddler, residente de Florida, le contó al medio de comunicación que las personas que se encontraban en los botes no lograban identificar de qué animal se trataba. “No podíamos decir qué era, así que giramos el bote para acercarnos y fue entonces cuando nos dimos cuenta de que era un oso. Supongo que él también está de vacaciones”, expresó la mujer.

Black bear spotted causally swimming at a beach in Florida 🐻 🏝️ pic.twitter.com/VeIckskASC — Complex (@Complex) June 13, 2023

De acuerdo con la Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca de Florida, alrededor de 4,000 osos negros viven en esta región. Sin embargo, es inusual verlos nadando en playas concurridas.

“Los osos deambulan por los bosques y pantanos desde la Base de la Fuerza Aérea Eglin en el Panhandle hasta el Bosque Nacional Ocala en la sección media del estado hasta la Reserva Nacional Big Cypress en el suroeste de Florida”, afirmó el sitio web de la comisión.

La organización también resaltó que, a pesar de su gran constitución, los osos son nadadores expertos. A menudo buscan cuerpos de agua para atrapar presas como peces como el salmón, o nadan a través del océano para llegar a un área diferente, en busca de mejores fuentes de alimento.

Según CNN, se desconoce cómo llegó el animal al agua y a dónde se fue tras escapar del lugar.

