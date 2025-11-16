Logo El Espectador
La Red Zoocial
Cáncer en mascotas: señales y decisiones que marcan la diferencia

En Colombia crece la conciencia sobre el cáncer en animales de compañía. Las historias y la ciencia coinciden en una lección clave: actuar a tiempo salva vidas.

Laura Tatiana Vargas Lizarazo
16 de noviembre de 2025 - 03:00 p. m.
Estimaciones internacionales indican que alrededor del 50 % de los perros mayores de 10 años desarrollará algún tipo de cáncer.
Foto: Pixabay

Cuando Pauline Díaz notó que el estómago de su perrita Madona estaba más grande de lo habitual, algo dentro de ella se encendió. No era la primera vez que enfrentaba un diagnóstico de cáncer en una de sus mascotas y esa experiencia previa le había enseñado a estar alerta a cualquier cambio. “Ya habíamos generado la sensibilidad de detectar síntomas en casa. Habíamos perdido recientemente otro perrito por cáncer y entendimos lo importante que es la detección temprana”, recuerda.

Aquella vez, su intuición no se equivocó. Los exámenes revelaron...

Comunicadora social y periodista con interés en temas sociales, culturales, de conflicto y construcción de paz. Ganadora del Premio Nacional de Periodismo, Mujeres, Paz y Seguridad 2021.@Tatiana71765621lvargas@elespectador.com

