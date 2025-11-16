Cáncer en mascotas: señales y decisiones que marcan la diferencia

Estimaciones internacionales indican que alrededor del 50 % de los perros mayores de 10 años desarrollará algún tipo de cáncer.
Foto: Pixabay
Cuando Pauline Díaz notó que el estómago de su perrita Madona estaba más grande de lo habitual, algo dentro de ella se encendió. No era la primera vez que enfrentaba un diagnóstico de cáncer en una de sus mascotas y esa experiencia previa le había enseñado a estar alerta a cualquier cambio. “Ya habíamos generado la sensibilidad de detectar síntomas en casa. Habíamos perdido recientemente otro perrito por cáncer y entendimos lo importante que es la detección temprana”, recuerda.
Aquella vez, su intuición no se equivocó. Los exámenes revelaron...
Por Laura Tatiana Vargas Lizarazo
Comunicadora social y periodista con interés en temas sociales, culturales, de conflicto y construcción de paz. Ganadora del Premio Nacional de Periodismo, Mujeres, Paz y Seguridad 2021.@Tatiana71765621lvargas@elespectador.com
