Operativo en Fontibón deja a 58 animales bajo protección de las autoridades

Durante la jornada, las autoridades solicitaron el acompañamiento del equipo médico veterinario del IDPYBA para garantizar la protección y el bienestar de los animales que permanecían en el lugar. Posteriormente, fueron trasladados a un refugio, donde reciben atención mientras avanza el…

Más de 50 perros y gatos quedaron bajo el cuidado del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) luego de un operativo de recuperación de un predio en la localidad de Fontibón, en Bogotá, realizado por orden de la Inspección de Policía.

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Durante la jornada, las autoridades solicitaron el acompañamiento del equipo médico veterinario del IDPYBA para garantizar la protección y el bienestar de los animales que permanecían en el lugar. Posteriormente, fueron trasladados a un refugio, donde reciben atención mientras avanza el proceso judicial.

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El Instituto informó que no está contemplado ningún tipo de sacrificio ni aplicación de eutanasia. Por ahora, permanecerán bajo su cuidado y se atenderán las decisiones que tome la autoridad competente sobre su futuro.

El secretario distrital de Gobierno, Gustavo Quintero, destacó que los animales fueron trasladados a espacios adecuados y quedaron bajo el cuidado de personal especializado. “Lo más importante es que los 58 animales que estaban en el predio ahora se encuentran en refugios adecuados, autorizados por el IDPYBA, y están recibiendo la atención que necesitan. Como Distrito, debemos cumplir las decisiones de las autoridades y eso fue lo que hicimos”, afirmó el secretario.

Tras el operativo de recuperación de un predio en Fontibón, realizado en cumplimiento de una orden de la Inspección de Policía, 58 perros y gatos fueron trasladados a un lugar seguro.



Todos están bien, reciben valoración veterinaria y cuentan con los cuidados necesarios.… pic.twitter.com/AMMLVU6Jd3 — Alcaldía de Bogotá (@Bogota) September 19, 2026

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¿Cómo están los perros y gatos?

El IDPYBA también entregó un parte médico sobre los animales recibidos. Luego de las valoraciones veterinarias, cinco gatos y cuatro perros presentaron hallazgos clínicos que requieren atención y seguimiento.

En los gatos se encontraron condiciones como deshidratación severa, movimientos involuntarios, letargo, ictericia, desnutrición, dolor y lesiones en la piel, además de presencia de parásitos externos. Debido a su estado, los cinco felinos fueron hospitalizados.

En el caso de los perros, los veterinarios identificaron afectaciones neurológicas, movimientos involuntarios, letargo, dolor y lesiones dermatológicas.

Los demás animales se encuentran clínicamente estables y reciben atención médica preventiva y de rutina, que incluye exámenes, desparasitación, vacunación y baño. El Instituto también informó que mantiene comunicación con la directora de Callejeros de Fontibón, con el objetivo de mejorar las condiciones de salud de los perros y gatos mediante acompañamiento técnico, veterinario y médico.

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