La historia de Chuco fue contada en un video publicado en las redes sociales de la Gobernación de Ñeembucú y de la Secretaría Nacional de Turismo de Paraguay (SENATUR). En la pieza audiovisual,…

Humaitá es una ciudad y municipio histórico del departamento de Ñeembucú, en el sur de Paraguay, donde su habitante más querido, famoso y respetado no es una persona, sino un perro. Su nombre es Chuco y, aunque durante años vivió en las calles, hoy tiene una estatua en su honor y hasta una canción compuesta e interpretada por habitantes del municipio.

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Chuco, el perro callejero más querido de una ciudad: tiene su propia canción y una estatua

La historia de Chuco fue contada en un video publicado en las redes sociales de la Gobernación de Ñeembucú y de la Secretaría Nacional de Turismo de Paraguay (SENATUR). En la pieza audiovisual, que invita a conocer el municipio y sus atractivos históricos, el perro aparece como uno de los personajes que forman parte de la memoria de Humaitá.

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El municipio está ubicado a unos 250 kilómetros de Asunción, la capital del país, y es reconocido por su historia vinculada a la Guerra de la Triple Alianza, también conocida en Paraguay como la Guerra Grande. Allí se encuentran la Fortaleza de Humaitá y las ruinas de la iglesia de San Carlos Borromeo, lugares que forman parte del patrimonio histórico de la localidad.

Y fue precisamente en este escenario donde comenzó a construirse la historia de Chuco. Según el relato difundido por SENATUR, el perro llegó desde Argentina cuando era tan solo un cachorro. La intención inicial era utilizarlo para actividades de cacería. Sin embargo, Chuco tomó otro camino: no quiso convertirse en perro cazador y terminó abandonando aquel hogar para vivir en las calles.

Fue entonces cuando encontró una nueva misión. En lugar de tener un único dueño, comenzó a relacionarse con los habitantes de Humaitá, a recorrer sus calles y a acompañar a los turistas que llegaban a conocer el municipio y sus lugares históricos.

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De perro callejero a guía turístico y símbolo de Humaitá

La vida en las calles no significó que Chuco estuviera solo. Con los años, se convirtió en un rostro familiar para los habitantes del municipio y en un acompañante habitual de quienes llegaban como visitantes.

En julio de 2025, SENATUR lo describió como el “mejor guía turístico de Humaitá” y contó que, durante más de una década, había conseguido ganarse el cariño de toda la comunidad. La entidad destacó que el perro recorría las calles, acompañaba a los estudiantes de los colegios, visitaba a personas enfermas y participaba en desfiles, misas y diferentes celebraciones de la localidad.

Además, era habitual verlo junto a los turistas que visitaban la Fortaleza de Humaitá y las ruinas de San Carlos Borromeo. Incluso, según SENATUR, entre los viajeros se popularizó una frase: “Si vas a Humaitá y no te sacás una foto con Chuco, no existís”.

Su popularidad llegó a tal punto que Chuco recibió un monumento en el pueblo. La estatua fue realizada con aportes de sus seguidores y busca mantener vivo el recuerdo del animal, incluso cuando ya no esté.

Pero la historia de Chuco también tuvo momentos difíciles. En una ocasión fue robado del puerto de Humaitá en un barco que se dirigía hacia Asunción. Sus allegados se movilizaron para localizarlo y acudieron a la Prefectura hasta conseguir comunicarse con el capitán de la embarcación. Finalmente, Chuco regresó en el barco.

Con el paso de los años, su historia también quedó plasmada en una canción popular dedicada al animal. Una de sus estrofas dice: “Por tu fina estampa, Chuco te llamamos, el pueblo humaiteño sos su admiración, amigo de todos, sin tener un amo, llevas alegría a cada rincón”.

La canción resume precisamente la relación que el perro construyó con la comunidad, es decir, la de un animal que no pertenecía exclusivamente a una persona, sino que terminó siendo querido por todo un pueblo.

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Chuco enfrenta su vejez y recibe cuidados

Chuco tiene actualmente 14 años y, debido a su edad avanzada, su vida ha cambiado. Después del fallecimiento de su madrina, una mujer llamada Reina, quien estuvo a su cuidado durante 11 años, su familia adoptiva decidió trasladarlo a Pilar, ciudad capital del departamento de Ñeembucú, para que pudiera pasar su vejez con los cuidados necesarios.

Su estado de salud fue actualizado recientemente por María Ester Flores, quien se identifica como su cuidadora principal. En una publicación realizada en Facebook el pasado 10 de septiembre de 2026, Flores contó que Chuco se encontraba bastante recuperado y que ese día había realizado una caminata corta. También fue llevado al veterinario para recibir un baño medicado y le aplicaron sus vacunas.

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La cuidadora explicó que Chuco tiene un problema cardíaco asociado a su edad y que el sobrepeso complica su situación. Por esta razón, deberá iniciar un tratamiento, seguir una dieta especial con raciones más pequeñas y mantener sus caminatas diarias. Además, tendrá que recibir medicación de por vida y, posteriormente, someterse a otros estudios. La cuidadora también agradeció a las personas que han preguntado por su estado y que continúan expresándole cariño.

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