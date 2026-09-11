Tras el terremoto, esterilizarán a 1.000 perros y gatos en Buenaventura

La jornada será posible gracias a los recursos recaudados mediante una Vaki, a la que se sumaron miles de donantes para apoyar esta causa. El dinero permitirá financiar los insumos médico-veterinarios y los procedimientos quirúrgicos requeridos para atender a los animales.

Mil perros y gatos serán esterilizados de manera gratuita en Buenaventura, Valle del Cauca, entre el 17 y el 20 de septiembre, como parte de la iniciativa “Una Garra por Colombia” , liderada por Camilo Jaramillo, de Misión Kiara.

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De acuerdo con los organizadores, la esterilización es una herramienta fundamental para prevenir la reproducción descontrolada y, con ello, reducir progresivamente el número de perros y gatos que nacen en condiciones de vulnerabilidad. La estrategia también busca contribuir a disminuir fenómenos como el abandono y el maltrato animal.

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Una jornada en medio de una emergencia

La iniciativa llega a Buenaventura en un momento especialmente complejo para la comunidad. Según sus organizadores, la situación de los animales de compañía y de aquellos que viven en condición de calle o abandono se ha visto afectada por las consecuencias del terremoto que sacudió al país.

En este contexto, “Una Garra por Colombia” pretende que la atención no se limite a los cuatro días de la jornada, sino que tenga efectos a mediano y largo plazo sobre la población animal del distrito.

La esterilización permite evitar nuevas camadas no planificadas y puede contribuir a que menos animales terminen en las calles o en condiciones de abandono. Por esta razón, los organizadores presentan la jornada como una acción de prevención y protección animal, además de una respuesta ante las dificultades que atraviesa la comunidad.

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Veterinarios y organizaciones se unen a la iniciativa

Los procedimientos estarán a cargo de médicos veterinarios de Misión Animal, con el acompañamiento de los aliados de “Una Garra por Colombia”: Fundación Ruta Animal, Laika y la senadora Andrea Padilla.

Los recursos obtenidos a través de la Vaki estarán destinados a cubrir los materiales necesarios para las cirugías y la atención médico-veterinaria de los 1.000 animales beneficiados.

Con esta jornada, sus organizadores buscan llevar una intervención concreta a perros y gatos de Buenaventura y, al mismo tiempo, promover la esterilización como una de las principales herramientas para enfrentar el abandono y la sobrepoblación de animales.

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