De acuerdo con la información publicada por Animal Swipe! en su página web y en Google Play, la plataforma está…

Las redes sociales de videos cortos se han convertido en una de las principales formas de entretenimiento digital, pero una nueva plataforma busca darle un propósito adicional al tiempo que destinan los usuarios frente a la pantalla. Se trata de Animal Swipe!, una aplicación que combina contenido viral con herramientas dirigidas a las personas que conviven con animales y un enfoque de apoyo a organizaciones de protección animal.

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La red social donde ver videos también ayuda a los animales sin hogar

De acuerdo con la información publicada por Animal Swipe! en su página web y en Google Play, la plataforma está inspirada en el formato de redes sociales como Instagram y TikTok, con videos verticales, tendencias, humor y contenido relacionado con animales. Su particularidad, según sus desarrolladores, está en que una parte de los beneficios generados por la aplicación se destina a refugios, santuarios y protectoras para contribuir a financiar rescates, alimentación y cuidados.

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«Dale «Guau!» y marca una diferencia real. En Animal Swipe, tu entretenimiento se transforma en ayuda financiera directa. Destinamos una parte de los beneficios generados por la aplicación a refugios, santuarios y protectoras. ¿Qué significa esto? Que cada visualización, cada «Guau!» y cada usuario de la comunidad cuenta. Al usar la app, nos ayudas a generar los recursos necesarios para financiar rescates, alimentación y cuidados para los animales que esperan un hogar. ¡Tu tiempo en pantalla literalmente salva vidas!», indican en la página de Google Play.

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Una red social con herramientas para los animales

Más allá de los videos, Animal Swipe! cuenta con funciones pensadas para facilitar algunas actividades relacionadas con el cuidado de los animales de compañía. Una de ellas es un mapa pet-friendly, mediante el cual los usuarios pueden encontrar o añadir parques, playas, tiendas y servicios para animales. También permite registrar lugares considerados peligrosos para advertir a otros miembros de la comunidad.

Otra de las herramientas está relacionada con los animales perdidos o encontrados. El sistema de alertas permite enviar avisos a usuarios de una zona determinada y seleccionar hasta cinco códigos postales, con el propósito de ampliar el alcance de la información.

La aplicación también incluye una agenda para registrar citas veterinarias, visitas a la peluquería y tratamientos, además de activar recordatorios para estas actividades.

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Donaciones a organizaciones de protección animal

Uno de los aspectos centrales de la propuesta de Animal Swipe! es su intención de convertir la actividad dentro de la plataforma en recursos para animales en situación de vulnerabilidad.

Entre las entidades mencionadas se encuentran R.A.S.E. Rescate Animal, en España, Patitas MenthalArts, en México, SOS Peludos CG, en España, SOS Golden, también en España, y Peek’ Perritos en adopción, en México.

La plataforma señala que ha realizado aportes económicos de 200 euros a algunas de estas organizaciones mediante diferentes medios de pago.

La aplicación fue lanzada el 31 de marzo de 2026 y, según los datos disponibles en Google Play al momento de esta publicación, registra más de 10.000 descargas. Su versión 2.0.6 requiere Android 7.0 o versiones posteriores.

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