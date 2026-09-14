¿Cómo detectar enfermedades en gatos? Esto dicen los expertos

De acuerdo con cifras de Royal Canin, solo el 40 % de los gatos recibe atención veterinaria periódica. Por su parte, estudios de medicina felina citados por la compañía muestran que el 28 % de los tutores solo acude…

Los gatos se han convertido en una compañía cada vez más común en los hogares colombianos, pero conocer cuándo algo no está bien con ellos puede ser un verdadero reto. A diferencia de otras mascotas, los felinos disimulan el dolor y los cambios en su salud, lo que hace que algunas enfermedades avancen sin que sus tutores lo noten.

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De acuerdo con cifras de Royal Canin, solo el 40 % de los gatos recibe atención veterinaria periódica. Por su parte, estudios de medicina felina citados por la compañía muestran que el 28 % de los tutores solo acude al médico veterinario cuando enfrenta una emergencia clara y un 7 % nunca ha llevado a su gato a consulta.

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“Por su naturaleza de cazador y, a la vez, de presa, los gatos son verdaderos expertos en ocultar el dolor. Se trata de un mecanismo de supervivencia heredado de sus ancestros. El gran peligro de este comportamiento es que, para cuando un tutor nota un cambio evidente en su rutina, la enfermedad suele estar muy avanzada”, explicó Carolina Figueroa, médico veterinaria de Royal Canin.

La especialista agregó que el chequeo veterinario preventivo, especialmente acompañado de exámenes sanguíneos y una nutrición adaptada a las necesidades del animal, es una herramienta clave para actuar a tiempo y cuidar su salud.

Según los expertos de Royal Canin, los cuidados y la alimentación de los gatos deben adaptarse a cada etapa de su vida. Durante los primeros meses, por ejemplo, hay decisiones que pueden tener un impacto importante en su salud a futuro, como la esterilización temprana. Además de contribuir al control poblacional, este procedimiento puede reducir hasta en un 91 % el riesgo de desarrollar cáncer de mama cuando se realiza antes de los seis meses de edad.

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Solo el 40 % de los gatos recibe atención veterinaria periódica. Foto: Freepik

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¿Cuáles son las señales de alerta en un gato?

De acuerdo con el equipo de Purina, a diferencia de los perros, los gatos tienden a aislarse cuando se sienten mal, en lugar de buscar comodidad o compañía. Este instinto de protección hace que sean más esquivos e incluso agresivos, dificultando que sus tutores identifiquen lo que les ocurre.

Es por eso que, cualquier cambio en sus hábitos puede ser una señal para prestar atención. Estos son algunos de los síntomas que se deben tener en cuenta:

Cambios en el apetito: si un gato come menos de lo habitual, puede haber diferentes razones. Sin embargo, cuando deja de comer sin una causa aparente podría tratarse de un problema de salud, especialmente en animales de edad avanzada.

Vómitos y mareos: los vómitos pueden estar relacionados con diferentes enfermedades, entre ellas problemas intestinales, renales o del hígado.

Problemas para hacer sus necesidades: la diarrea persistente o unas heces de color negro, con sangre o moco pueden indicar un problema de salud que requiere atención. En el caso de las vías urinarias, también es importante observar si el gato entra y sale con frecuencia de la caja de arena, se agacha, pero no logra hacer sus necesidades o elimina muy poca cantidad, llora mientras está ahí o presenta sangre en la orina.

Aumento de peso excesivo: una barriga hinchada y blanda no siempre significa que el gato tenga sobrepeso. En algunos casos podría ser retención de líquidos, por lo que es importante consultar con un médico veterinario para determinar la causa.

Cambios en la piel y el pelaje: la pérdida excesiva de pelo, los arañazos o las costras pueden ser indicios de una enfermedad de la piel. Asimismo, un pelaje con descamaciones o sin brillo también puede indicar que existe algún problema de salud, aunque no esté relacionado directamente con la piel o el pelo.

Cambios en la boca y las encías: el enrojecimiento de la boca o de la zona alrededor de ella, la inflamación de las encías o el mal aliento pueden estar relacionados con una enfermedad bucal. Estos síntomas pueden ser dolorosos para el animal y hacer que pierda el apetito, coma solo con un lado de la boca, escupa la comida o pierda peso.

Dificultades para respirar: a diferencia de los perros, los gatos no respiran con la boca abierta. Si un felino presenta este comportamiento, jadea, tiene dificultad para respirar, lo hace a una velocidad inusual, tose o produce ruidos al respirar, se debe acudir al médico veterinario de inmediato.

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