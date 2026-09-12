Estos 19 perritos fueron rescatados del terremoto en Colombia y necesitan ayuda

La organización presentó en sus redes sociales a los primeros siete rescatados y contó que llegaron en condiciones que requieren atención. Algunos tiemblan cuando las personas se acercan y todavía están asustados por lo que vivieron. “Todavía no entienden…

Rescatar a un animal en situación de vulnerabilidad también significa asumir el reto de acompañarlo durante su recuperación. Eso es lo que está haciendo la fundación Protección Animal Mi Mejor Amigo, que decidió poner a salvo a 19 animales que fueron víctimas del pasado terremoto en Colombia.

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La organización presentó en sus redes sociales a los primeros siete rescatados y contó que llegaron en condiciones que requieren atención. Algunos tiemblan cuando las personas se acercan y todavía están asustados por lo que vivieron. “Todavía no entienden que ya están a salvo, que nadie les va a hacer daño”, explica la fundación en el video que compartió para contar la historia de estos animales.

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Llegaron con miedo y necesitan atención veterinaria

Los primeros siete perros que llegaron a la fundación necesitan pasar por un proceso de valoración para conocer su estado de salud y determinar los tratamientos que requieren. De acuerdo con Protección Animal Mi Mejor Amigo, la mayoría presenta problemas severos de piel, además, algunos llegaron en celo y muchos nunca han sido esterilizados.

La organización reconoce que hacerse cargo de 19 animales implica una serie de gastos, pero asegura que cuando los encontraron supieron que no podían dejarlos atrás. “Sabíamos que sería difícil, que serían muchos gastos, pero cuando los vimos supimos que teníamos que luchar por ellos”, señala la fundación.

Ahora, Protección Animal Mi Mejor Amigo busca el apoyo de personas que quieran aportar a su recuperación. La meta es reunir 70 personas que donen COP 10.000, dinero que será destinado a cubrir sus exámenes, medicamentos y tratamientos. Las personas que quieran apoyar esta recuperación pueden consultar la publicación de Protección Animal Mi Mejor Amigo en sus redes sociales, donde la fundación comparte los datos y canales habilitados para realizar las donaciones.

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¿Cómo preparar a un perro para un terremoto?

La mejor forma de enfrentar una emergencia empieza antes de que ocurra. De acuerdo con Ringo, preparar a un perro para un terremoto no significa enseñarle a identificar cuándo va a temblar, sino acostumbrarlo con anticipación a algunas situaciones, recorridos y elementos que podrían ser necesarios durante una evacuación.

Mantenga su identificación actualizada

Durante un terremoto, las puertas, rejas o cercas pueden quedar abiertas o sufrir daños, mientras que un perro asustado podría intentar escapar. Por eso, es recomendable que tenga una placa de identificación con información actualizada.

También es posible consultar con el veterinario sobre la opción de utilizar un microchip como método adicional de identificación.

Acostúmbrelo a la correa y al guacal

El momento de una emergencia no debería ser la primera vez que un perro utiliza un guacal, un arnés o algún elemento para sujetarlo. Lo recomendable es incorporarlos poco a poco a su rutina para que le resulten familiares. De esta manera, será más fácil utilizarlos en una evacuación en caso de que sea necesario salir rápidamente.

Practique simulacros con su perro

Cuando se realice un simulacro familiar, el perro también debería hacer parte del plan. Algunas acciones pueden practicarse son:

Ponerle rápidamente la correa.

Caminar con él por la ruta de evacuación.

Llevarlo hasta el punto de encuentro.

Enseñarle a entrar y permanecer tranquilo en un guacal o transportador, si utiliza uno.

Reforzar llamados e instrucciones básicas.

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