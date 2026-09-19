 

Publicidad

¿Cómo hacer cupcakes para perros? Receta casera para su cumpleaños

Si quiere celebrar el cumpleaños de su perro con una preparación diferente, puede sorprenderlo con unos cupcakes caseros. Esta receta, elaborada con ingredientes fáciles de conseguir, es una alternativa para ofrecerle como premio en una fecha especial.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

La Red Zoocial
La Red Zoocial
19 de septiembre de 2026 – 04:00 p. m.
cupcakes de vainilla con relleno de frutos rojos
Aunque se trate de una receta pensada para perros, no significa que todos sus ingredientes sean adecuados para cualquier animal.
Foto: Pixabay

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

Tiempo de preparación: aproximadamente 15 minutos.

Tiempo de cocción: entre 15 y 25 minutos.

Ingredientes

  • 1 huevo grande
  • ¼ de taza + 2 cucharadas de mantequilla de maní
  • ¼ de taza de aceite vegetal
  • ⅓ de taza de miel
  • 1 taza de zanahorias ralladas
  • 1 taza de harina integral
  • 1 cucharadita de bicarbonato de sodio
  • ⅓ de taza de avena de cocción rápida

Le puede interesar: Buscan rescatar a un gato atrapado antes de la demolición de un edificio en Cali

Preparación

Para comenzar, precaliente el horno a 180 °C. Después, coloque seis o siete moldes de papel para cupcakes en una bandeja para muffins.

En un recipiente grande, mezcle el huevo, la mantequilla de maní, el aceite, la miel y las zanahorias ralladas. Si lo prefiere, puede omitir la miel. En otro recipiente, mezcle la harina integral, el bicarbonato de sodio y la avena. Después, incorpore esta mezcla poco a poco al recipiente con los ingredientes húmedos y remueva hasta que todos los ingredientes estén bien integrados.

Distribuya la mezcla de manera uniforme en los espacios de la bandeja. Lleve el molde al horno y deje cocinar los cupcakes entre 15 y 25 minutos. Para comprobar que están listos, introduzca un palillo en el centro. Debe salir con algunas migas y la parte superior debe estar ligeramente dorada.

Una vez fuera del horno, deje enfriar los cupcakes antes de ofrecérselos a su perro.

Opcional: Si quiere darle un toque especial a la preparación, puede utilizar mantequilla de maní como glaseado. También puede mezclarla con un poco de compota de manzana sin azúcar para conseguir una textura más cremosa.

Le recomendamos leer: Paletas de crema de whisky y arequipe sin azúcar añadido

Tenga en cuenta

Aunque se trate de una receta pensada para perros, no significa que todos sus ingredientes sean adecuados para cualquier animal. Las necesidades alimentarias pueden variar según la edad, el tamaño, el estado de salud y otras condiciones particulares de cada perro. Por eso, si tiene dudas sobre alguno de los ingredientes o si su mascota tiene una alimentación especial, lo mejor es consultar previamente con un veterinario.

*Receta tomada del portal especializado Gone to the Snow Dogs.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

Temas recomendados:

Animales

Cumpleaños

Cupcakes

El Espectador

La Red Zoocial

Mascotas

Noticias hoy

Perros

receta

Últimas Noticias
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad
Publicidad

 

 

Publicidad

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido