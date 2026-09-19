¿Cómo hacer cupcakes para perros? Receta casera para su cumpleaños

En un recipiente grande, mezcle el huevo, la mantequilla de maní, el aceite, la miel y las zanahorias ralladas. Si lo prefiere, puede omitir la miel. En otro recipiente, mezcle la harina integral, el bicarbonato de sodio y…

Para comenzar, precaliente el horno a 180 °C. Después, coloque seis o siete moldes de papel para cupcakes en una bandeja para muffins.

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En un recipiente grande, mezcle el huevo, la mantequilla de maní, el aceite, la miel y las zanahorias ralladas. Si lo prefiere, puede omitir la miel. En otro recipiente, mezcle la harina integral, el bicarbonato de sodio y la avena. Después, incorpore esta mezcla poco a poco al recipiente con los ingredientes húmedos y remueva hasta que todos los ingredientes estén bien integrados.

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Distribuya la mezcla de manera uniforme en los espacios de la bandeja. Lleve el molde al horno y deje cocinar los cupcakes entre 15 y 25 minutos. Para comprobar que están listos, introduzca un palillo en el centro. Debe salir con algunas migas y la parte superior debe estar ligeramente dorada.

Una vez fuera del horno, deje enfriar los cupcakes antes de ofrecérselos a su perro.

Opcional: Si quiere darle un toque especial a la preparación, puede utilizar mantequilla de maní como glaseado. También puede mezclarla con un poco de compota de manzana sin azúcar para conseguir una textura más cremosa.

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Tenga en cuenta

Aunque se trate de una receta pensada para perros, no significa que todos sus ingredientes sean adecuados para cualquier animal. Las necesidades alimentarias pueden variar según la edad, el tamaño, el estado de salud y otras condiciones particulares de cada perro. Por eso, si tiene dudas sobre alguno de los ingredientes o si su mascota tiene una alimentación especial, lo mejor es consultar previamente con un veterinario.

*Receta tomada del portal especializado Gone to the Snow Dogs.

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