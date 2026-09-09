¿Cómo preparar un botiquín de primeros auxilios para perros y gatos?

Aunque en el mercado ya existen botiquines hechos para mascotas, también puede hacer uno en su casa. Solo es cuestión de reunir los elementos básicos y guardarlos en un mismo lugar para tenerlos a la mano cuando se necesiten.

Las emergencias se dan en cualquier momento, un perro puede cortarse una pata o un gato engancharse una uña y sangrar. En casos así, tener elementos básicos a la mano son de gran ayuda mientras se evalúa si es necesario llevarlo o no al veterinario.

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¿Cómo hacer un botiquín de primeros auxilios para mascotas?

Según la Asociación Americana de Hospitales de Animales, un botiquín para mascotas debe contar con elementos básicos para atender situaciones generales. A estos se pueden sumar otros productos dependiendo de las necesidades particulares de cada animal. Por ejemplo, si un perro presenta una alergia conocida, el dueño puede consultar previamente con el veterinario qué medicamento debería tener disponible y saber cuál es su dosis.

Lo que debe tener un botiquín

Gasas, vendas, cinta y toallas, para atender y cubrir heridas.

Termómetro, para controlar la temperatura de la mascota.

Tijeras, preferiblemente para vendas, que permitan cortar materiales o recortar el pelo cuando sea necesario.

Pinzas para retirar astillas u otros objetos extraños.

Guantes desechables, para proteger las manos durante la atención.

Jeringa y solución salina, que pueden servir para administrar líquidos o limpiar heridas.

Linterna para revisar mejor las lesiones pequeñas.

Lista de contactos de emergencia, para tener a la mano los números a los que se puede acudir en caso de necesitar ayuda.

Copia del historial clínico de la mascota, con información sobre sus problemas médicos y registro de vacunación.

Medicamentos que consuma regularmente, especialmente si tiene un tratamiento diario.

Comida para un par de días, como parte de la preparación para una eventualidad.

“No hace falta guardar estos suministros en un recipiente especial. Una caja servirá perfectamente para preparar un botiquín de primeros auxilios casero para mascotas. Lo más importante es tener todo en un mismo sitio para saber exactamente dónde buscar y estar preparado para cualquier caso”, destacan los expertos de la Asociación Americana de Hospitales de Animales.

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¿Cómo mantener el botiquín de primeros auxilios?

Además de preparar el botiquín, es importante revisarlo periódicamente para comprobar que los elementos estén en buenas condiciones y que no falte nada. Los expertos recomiendan revisar las fechas de vencimiento de los productos, verificar que los elementos no estén deteriorados, reponer aquellos que hayan sido utilizados y mantener actualizado el historial médico de la mascota.

«Una buena opción es guardar el kit en un lugar de fácil acceso y que sea frecuentado en la casa, así será más sencillo recordar que debe revisarse y estará disponible cuando ocurra una emergencia», añaden.

¿Dónde llamar en caso de una emergencia?

Ante una lesión, lo primero es comunicarse con el veterinario para saber cómo actuar. Si se trata de una emergencia que requiere atención inmediata, en Colombia está disponible la línea única de emergencias 123, que funciona las 24 horas del día.

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