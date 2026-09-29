¿Cómo puedo sacar a mi perro de la cama sin dañar nuestro vínculo?

Hay muchas razones válidas para dejar de compartir la cama con una mascota: dormir mal, despertarse con dolor, ropa de cama sucia, conflictos con la pareja. Pero sin importar cuán insostenible se haya vuelto la…

Mi perro empezó a dormir en mi cama hace unos años, pero ahora me despierto con agotamiento y esto genera tensión con mi pareja. Cada intento de conducir de vuelta a su propia cama termina en lloriqueos, ladridos y culpa. ¿Cómo puedo sacar a mi perro de la cama con delicadeza sin dañar nuestro vínculo ni sacrificar mi descanso?

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Hay muchas razones válidas para dejar de compartir la cama con una mascota: dormir mal, despertarse con dolor, ropa de cama sucia, conflictos con la pareja. Pero sin importar cuán insostenible se haya vuelto la situación, cambiar la rutina de sueño nocturno de un perro puede resultar sorprendentemente emocional, tanto para ti como para tu perro.

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“Nos preocupamos muchísimo por nuestras mascotas”, dijo Kerri Rodriguez, directora del Laboratorio del Vínculo Humano-Animal en la Universidad de Arizona. Somos responsables de su bienestar y felicidad, dijo. Así que tiene sentido que sintamos una culpa intensa cuando nuestras mascotas expresan opiniones fuertes sobre los cambios en su rutina.

La buena noticia es que sacar a tu perro de la cama no es, en sí mismo, un acto de crueldad, dijo Rodríguez. Los perros son adaptables y se les puede enseñar a dormir en otro lugar. El reto consiste en ayudarles a adaptarse a la nueva rutina mientras gestionan las emociones que surgen para ambos.

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Cómo facilitar la transición

Christopher Pachel, un veterinario especializado en comportamiento animal en Portland, Oregón, dijo que los perros por lo general necesitarán de una a tres semanas para adaptarse a una nueva rutina de sueño.

Una parte importante de ayudarles a lograrlo es asegurarse de que hagan suficiente ejercicio y tengan tiempo para explorar y socializar durante el día, dijo. Esto podría incluir citas de juego con otros perros, paseos por el vecindario, interactuar con rompecabezas de comida o pasar tiempo de calidad contigo, como salir a pasear en auto o ver la televisión juntos. El objetivo no es solo cantarlos básicamente, sino asegurarse de que hayan tenido suficiente estimulación y tiempo social durante el día para que sea menos probable que busquen algo que hacer —o más tiempo contigo— a la hora de dormir.

Ilya Fischhoff, un entrenador de perros de refuerzo positivo en Los Ángeles, dijo que hacer que el nuevo espacio para dormir sea atractivo —con ropa de cama cómoda y familiar, y un juguete favorito y premios, por ejemplo— puede animar a tu perro a querer pasar tiempo allí.

También recomendó animar a tu perro a acercarse o meterse en su nueva cama a lo largo del día con sus comidas favoritas. Los juguetes o los elogios también pueden ayudar, dijo Fischhoff, aunque los premios suelen ser más efectivos. Una vez que tu mascota esté en su nueva cama o espacio para dormir, sigue recompensándola y anímala poco a poco a sentarse o acostarse allí durante unos segundos a la vez.

Es importante permitir que tu perro salga de su cama en cualquier momento, dijo Fischhoff. Estos pequeños ejercicios ayudan al perro a aprender que tiempo pasar en su nuevo espacio para dormir es gratificante y seguro.

Los perros prosperan con la rutina, dijo Rodríguez, por lo que cambiar un ritual familiar a la hora de dormir puede provocar ladridos y lloriqueos temporales. Si esos comportamientos desaparecen gradualmente en unos pocos días o semanas, “por lo general es una señal de que el perro se está adaptando”, dijo.

Si un perro se vuelve frenético, entra en pánico, se muestra agresivo o cada vez más angustiado y camina de un lado a otro durante toda la noche, o si el perro se pone a la defensiva durante los intentos de moverlo a un nuevo lugar, esas pueden ser señales de que el cambio ocurre más rápido de lo que tu mascota puede manejar. En ese caso, es posible que debas cambiar tu enfoque, como ir más despacio o buscar apoyo de un veterinario, un entrenador calificado u otro profesional, dijo Pachel.

Organizaciones como la Sociedad Veterinaria Estadounidense de Comportamiento Animal, la Asociación Internacional de Consultores en Comportamiento Animal, el Consejo de Certificación para Entrenadores Profesionales de Perros y el Gremio de Profesionales de Mascotas mantienen directorios u otros recursos para encontrar profesionales del comportamiento animal.

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La constancia y la perspectiva son clave

Tus propias emociones pueden ser una gran parte del desafío, dijo Rodríguez. Estamos tan en sintonía con los comportamientos y expresiones de nuestra mascota que no queremos sentir que contribuimos a su sufrimiento, ni que nuestras acciones se interpretan como insensibles o indiferentes.

Cuando una mascota no necesariamente puede decirnos qué quiere o cómo se siente, es común que interpretemos su comportamiento a través de la lente de emociones humanas familiares, como la tristeza o la decepción, dijo Rodríguez. Pero los perros tienden a experimentar y procesar las emociones de manera diferente a como lo hacen los humanos, dijo.

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Una de las reglas más importantes durante esta transición es la constancia, dijo Pachel. Permitir que tu perro regrese a tu cama después de 20 minutos de lloriqueos puede enseñarle, sin querer, que la persistencia lo ayuda a salirse con la suya, lo que te devolverá al punto de partida.

El objetivo es ayudar al perro a aprender que su propia cama es un lugar seguro, cómodo y gratificante, y que dormir en otro lado no significa que se le ame menos.

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