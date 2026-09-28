¿Por qué mi perro bosteza tanto? Esto puede estar comunicando

El American Kennel Club (AKC), organización estadounidense especializada en el bienestar de los perros, señala que no todos los bostezos tienen el mismo significado. De acuerdo con la entidad, el bostezo puede ser una señal de estrés. Los perros suelen bostezar cuando se sienten ansiosos, incómodos, cansados o aburridos, o cuando no comprenden lo que está…

Ver a un perro bostezar puede parecer un gesto de cansancio, pero no siempre significa que tenga sueño. Este comportamiento, tierno y hasta contagioso, también aparece por diferentes razones.

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El American Kennel Club (AKC), organización estadounidense especializada en el bienestar de los perros, señala que no todos los bostezos tienen el mismo significado. De acuerdo con la entidad, el bostezo puede ser una señal de estrés. Los perros suelen bostezar cuando se sienten ansiosos, incómodos, cansados o aburridos, o cuando no comprenden lo que está ocurriendo. En algunos casos, este comportamiento puede ser una forma de intentar calmarse.

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Por ejemplo, un perro puede bostezar cuando siente presión o percibe disgusto por parte de su dueño. Este comportamiento podría indicar que su peludo siente que se aproxima una corrección o un castigo.

Por su parte, los expertos señalan que los bostezos también son contagiosos. La mayoría de las personas sabe que este comportamiento puede transmitirse de una persona a otra, pero no es algo exclusivo de los humanos. Según el American Kennel Club, los perros pueden bostezar en respuesta al bostezo de otro perro y también pueden contagiarse del bostezo de una persona conocida, especialmente cuando existe cercanía entre ambos.

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¿Cómo tratar el bostezo en perros?

De acuerdo con Purina, si su perro bosteza de vez en cuando, no hay de qué preocuparse, pero si nota que lo hace más de lo habitual, fíjese en qué está pasando a su alrededor:

Si está estresado, trate de identificar qué lo está incomodando , como los truenos, los ruidos fuertes o una persona desconocida, y llévelo a un lugar donde pueda sentirse más tranquilo.

, como los truenos, los ruidos fuertes o una persona desconocida, y llévelo a un lugar donde pueda sentirse más tranquilo. Si está aburrido, puede que necesite un poco más de actividad. Los paseos, los juegos y otras actividades que lo hagan pensar y moverse pueden ayudarlo a mantenerse entretenido .

. Si parece sentir dolor o está enfermo, preste atención a otras señales, como falta de apetito, decaimiento o cambios en su comportamiento. Si aparecen, lo mejor es consultar con un veterinario.

Si su perro está aburrido, puede que necesite un poco más de actividad. Los paseos, los juegos y otras actividades que lo hagan pensar y moverse pueden ayudarlo a mantenerse entretenido. Foto: Freepik

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Cuándo preocuparse por el bostezo en perros

Cada perro es diferente, por lo que no existe una cantidad exacta de bostezos que permita determinar cuándo se considera excesivo. Sin embargo, si su perro comienza a bostezar mucho más de lo habitual, podría ser una señal de que algo está pasando. Además del bostezo frecuente, los expertos de Purina recomiendan prestar atención a otros cambios, como letargo, pérdida de apetito, tendencia a esconderse, jadeo, señales de dolor o modificaciones en su comportamiento habitual.

En estos casos, el bostezo por sí solo no permite determinar qué le ocurre al perro, pero puede ser una señal más que, junto con otros síntomas, indique que es necesario consultar con un veterinario.

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