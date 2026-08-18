¿Cuántas horas duerme un perro al día según su edad?

Al igual que ocurre con las personas, el sueño es clave para la salud de los caninos. Foto: Pexels en Pixabay - Pexels en Pixabay

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Los perros pueden pasar buena parte del día durmiendo, pero la cantidad de horas que necesitan cambia según su edad, raza y nivel de actividad.

Al igual que ocurre con las personas, el sueño es clave para la salud de los caninos. De acuerdo con Nutriss Pet Lovers, durante el sueño profundo se producen procesos de reparación celular, consolidación de la memoria y fortalecimiento del sistema inmunológico.

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¿Cuánto debe dormir un perro según su edad?

Estas son las horas de sueño promedio para cada etapa:

Cachorros (0-12 meses)

Un cachorro puede dormir entre 18 y 20 horas al día, distribuidas en varias siestas durante el día y la noche. En esta etapa, el sueño es fundamental para su desarrollo cerebral y físico.

Perros jóvenes y adultos (1-7 años)

A partir del primer año de vida, un perro joven o adulto duerme entre 12 y 14 horas al día.

Esto puede variar según su nivel de actividad y raza, los perros más activos pueden necesitar menos horas de descanso, mientras que algunas razas más tranquilas, como los bulldogs, duermen más tiempo.

Perros mayores (7 años en adelante)

Cuando los perros llegan a la etapa senior, vuelven a necesitar más horas de sueño. Un perro de 7 años en adelante puede dormir entre 14 y 18 horas al día.

Así puede ayudar a su perro a dormir mejor

Por su parte, el portal especializado Guamba señala que crear un espacio adecuado para el descanso es una forma concreta de cuidar a los perros.

Algunas recomendaciones son:

Tener un espacio tranquilo, alejado del ruido excesivo o del tránsito constante de personas.

Contar con una cama adecuada para proteger sus articulaciones y favorecer una postura natural.

Mantener horarios regulares para los paseos, la comida y el descanso puede favorecer la calidad del sueño.

Realizar ejercicio físico y mental durante el día puede facilitar un descanso profundo durante la noche.

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¿Por qué su perro hace sonidos con los labios mientras duerme?

Según la doctora Leigh Johnston, veterinaria principal de CityVet, este tipo de sonidos o movimientos con los labios es común cuando los perros están soñando. “Los perros sueñan regularmente y disfrutan de un sueño profundo, al igual que los humanos. Esto es similar a los movimientos faciales o de la boca que las personas experimentan mientras están en el estado de sueño”, explicó Johnston.

Sin embargo, la veterinaria advirtió que si este comportamiento ocurre cuando el perro está despierto, podría estar relacionado con problemas de salud como náuseas, dolor en la boca, ansiedad o alguna alteración neurológica, por lo que sería recomendable consultar con un veterinario.

Por su parte, la doctora Anna Foster, veterinaria de emergencia en Veterinary Emergency Group, señaló que estos movimientos también pueden ser una señal de incomodidad oral, náuseas, boca seca o deshidratación. “Si el golpeteo es excesivo y se presenta cuando el perro está despierto, los dueños deberían estar atentos a señales de incomodidad, problemas dentales o malestar”, señaló Foster.

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