Denuncian maltrato animal en universidad de Puerto Colombia: esto respondió la institución

El caso provocó reacciones de ciudadanos y organizaciones defensoras de los animales, que cuestionaron las condiciones de las iguanas que…

Un video difundido en redes sociales generó preocupación y cuestionamientos por el trato que estarían recibiendo las iguanas en la sede de la Fundación Universitaria San Martín, en Puerto Colombia, Atlántico. Los señalamientos surgieron luego de la difusión de imágenes y videos registrados en el campus, en los que se observa a un funcionario de la institución persiguiendo y golpeando a una de las iguanas.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

El caso provocó reacciones de ciudadanos y organizaciones defensoras de los animales, que cuestionaron las condiciones de las iguanas que habitan en las instalaciones de la universidad. Ante la situación, la Fundación Universitaria San Martín se pronunció y aseguró que rechaza categóricamente cualquier forma de maltrato animal.

Publicidad

“No toleramos ni promovemos prácticas que causen daño o sufrimiento a los animales en ninguna de nuestras sedes, por parte de integrantes de nuestra comunidad o de quienes prestan servicios en nuestras instalaciones. Nuestra primera preocupación ha sido el bienestar de la iguana. Informamos que se encuentra a salvo y en buen estado", indicó la institución en un comunicado.

De igual forma, la entidad señaló que, una vez conoció los hechos, restringió el ingreso de la persona involucrada, quien estaría vinculada a la empresa contratista encargada del servicio de aseo, y solicitó a la compañía investigar lo ocurrido.

Le puede interesar

Según explicó la universidad, la empresa contratista informó el retiro inmediato del trabajador del servicio y la remisión del caso a su área jurídica para adelantar el proceso disciplinario correspondiente, incluida la citación a descargos y las garantías del debido proceso.

Lea también: Arroz, pasta y menudencias: refugio pide ayuda para preparar sopas a sus animales rescatados

La compañía reportó también una jornada de sensibilización con su equipo y programó para el jueves 8 de octubre una capacitación sobre cuidado y respeto por la fauna silvestre.

Cabe recordar que la legislación colombiana contempla obligaciones de protección y medidas para prevenir y sancionar el maltrato animal, entre ellas las leyes 84 de 1989, 1774 y 1801 de 2016 y la Ley 2455 de 2025, conocida como Ley Ángel.

¿Qué encontró la autoridad ambiental?

A raíz de los hechos, el lunes 5 de octubre la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) realizó una visita de inspección a la sede de la universidad. Según informó la San Martín, durante el recorrido la autoridad ambiental observó y registró ejemplares de iguana en los árboles del campus.

La universidad explicó que el acta de la inspección dejó constancia de que no se evidenciaron acciones de maltrato. También fueron revisados los cercamientos instalados alrededor de algunos árboles.

Según la institución, la CRA registró diez árboles con estas protecciones, entre los más de 200 existentes en sus instalaciones. La universidad indicó que estos elementos tienen como finalidad reducir el contacto entre las iguanas y los estudiantes en las zonas donde existe mayor interacción y que el acta no registra señalamientos de incumplimiento relacionados con los cercamientos observados.

Lea también: Max, el perro rescatado que vivió más de 15 años en una universidad y tiene un monumento

La San Martín también se refirió a las láminas de zinc que aparecen en algunos de los videos difundidos en redes sociales. Aseguró que estas corresponden a barreras anteriores que ya fueron retiradas y que fueron reemplazadas por cercas alrededor de los árboles después de las recomendaciones formuladas por la CRA durante una visita realizada en febrero de 2026.

Sobre este punto, la institución sostuvo que las imágenes que circulan en redes no corresponden a las protecciones que actualmente se encuentran instaladas en la sede: "Esas imágenes no muestran las protecciones actualmente instaladas, que garantizan la no afectación de los árboles ni de la fauna".

La universidad señaló que continuará revisando los cercamientos con acompañamiento especializado y dará seguimiento a las orientaciones técnicas que formule la autoridad ambiental. El objetivo, de acuerdo con la institución, es favorecer la convivencia entre las personas y la fauna silvestre, proteger los árboles y respetar los hábitats presentes en el campus.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱