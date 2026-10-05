Max fue un perro comunitario que durante más de 15 años acompañó a estudiantes, docentes, trabajadores y vecinos de la Escuela Politécnica Nacional (EPN), una universidad pública ubicada en Quito, Ecuador. Su presencia y vínculo con la comunidad lo convirtieron en un animal querido por varias generaciones. Por esta razón, en el marco del Día Mundial de los Animales, el pasado 4 de octubre, recibió un homenaje que busca mantener vivo su recuerdo: una estatua con su figura fue develada en el lugar que durante años fue su hogar.

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Max, el perro rescatado que vivió más de 15 años en una universidad y tiene un monumento

La develación fue compartida por la Unidad de Bienestar Animal de Quito (UBA), dependencia que hace parte del Municipio de Quito y que trabaja en la protección, control y promoción del bienestar animal como parte de la salud pública de la ciudad. “Hay animales que dejan de ser parte de un solo lugar para convertirse en parte de la historia de toda una comunidad”, señaló la UBA en sus redes sociales al presentar la historia de Max.

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Durante años, el perro hizo parte del día a día de la EPN y se convirtió en un animal querido por quienes transitaban por el campus y sus alrededores. De acuerdo con el Club de Bienestar Animal de la EPN, conocido como Poliperros, Max era alimentado, cuidado y protegido por diferentes integrantes de la comunidad, hasta convertirse en un símbolo de los perros comunitarios de Quito.

El grupo estudiantil explicó que el monumento fue instalado en la que había sido una de las esquinas favoritas de Max. "Maxito. Su monumento, finalmente en el lugar donde tantas veces lo vimos descansar", indicaron.

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El legado de Max para otros animales comunitarios

El homenaje no solo buscó recordar la vida de Max, sino también convertir su historia en una oportunidad para promover el cuidado responsable de otros animales que viven en las calles y espacios comunitarios de Quito.

Según relató Diana Cruz, concejala de Quito, una semana después de la muerte de Max, integrantes de Poliperros acudieron al Municipio con una propuesta basada en los aprendizajes que dejó el cuidado del perro durante tantos años. De esa experiencia surgió el Manual de gestión para el cuidado responsable de perros comunitarios, entregado al Municipio como una herramienta dirigida a barrios, colectivos e instituciones.

El documento busca recoger conocimientos y experiencias para orientar el cuidado de otros perros comunitarios de la ciudad. Cruz destacó que esta iniciativa es parte de los avances de Quito en materia de protección animal y recordó que la normativa local reconoce a los animales comunitarios y establece responsabilidades para quienes participan en su atención.

Durante la jornada también se hizo referencia a la regulación de la pirotecnia de alto impacto aprobada por el Concejo Metropolitano, teniendo en cuenta, entre otros aspectos, sus efectos sobre la fauna urbana.

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Para Poliperros, la instalación del monumento fue un momento especialmente significativo. La agrupación agradeció al alcalde de Quito, Pabel Muñoz, a la concejala Diana Cruz, a la Unidad de Bienestar Animal y a las demás personas y organizaciones que hicieron posible el homenaje. “Era de sí mismo y a la vez de todos. En homenaje a todos los animales que habitan la ciudad de Quito”, es la frase que quedó inscrita junto al monumento de Max.

Durante la ceremonia, además, el padre Mario Paredes realizó la bendición de los perros presentes y recordó a aquellos animales que ya murieron. Para la UBA, el homenaje representa también una oportunidad para reconocer a todos los animales que a través de su presencia terminan formando parte de las historias y los vínculos de las comunidades.

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